「私約嫂嫂」風波未了 高國豪與2親哥當街互毆

高國豪。（圖／TPBL提供）





新竹攻城獅球星高國豪，去年6月被爆「私約」哥哥高國強妻子，引發家族糾紛，沒想到就在去年底，高家三兄弟在宜蘭蘇澳餐廳又爆發肢體衝突，一路打到大街上，兄弟三人都互告傷害而被起訴。爭議爆發後，高國豪本人發文道歉，強調並非他故意挑釁，而他的太太也發文澄清，是哥哥們不請自來「找碴」。但目前TPBL聯盟已經宣布，對他處以停賽處分，直到司法結果宣判。

球星高國豪vs.二嫂劉家菱：「單挑啊，單挑啊，（我幹嘛跟你單挑啊），來單挑嘛，（憑什麼啊）。」

廣告 廣告

大街上男子上身赤裸，情緒失控，他是新竹攻城獅球星高國豪。球星高國豪vs.其他家人：「打女人@#$你好不好笑。」

高國豪怒氣沖沖，衝到二嫂面前，被家人圍住拉開距離，甚至與與自家大哥高聖文、二哥高國強扭打成一塊。

球星高國豪老婆vs.大哥高聖文：「3個欺負一個，就是垃圾一個，（關你什麼事啊），我是他老婆。」

高國豪推開大哥，護在老婆前面，警察到場，3人情緒仍舊失控。高家三兄弟在蘇澳知名漁港路上當街開打，原來早在幾分鐘前，他們在海鮮餐廳內就已經開嗆。

現場親戚：「你老婆做什麼事啊。」

一旁的老父親還穿著攻城獅球衣，希望兒子們別再打，卻阻止不了三兄弟一路打到店外。

高國豪大哥高聖文：「你真的很丟臉，兄弟今天做到這個樣子，要怪你這兩個啊，還要在這邊錄，你再講一次，你想怎樣啦。」

三兄弟互相叫囂場面火爆，事情發生在去年12月3日，宜蘭蘇澳某家海鮮餐廳，嚇壞餐廳裡其他客人，也影響店家生意。

當事店家：「吃到一半，後面有2、3個人進來，那時候他們沒有坐齊，他們進去不久後就吵起來了，我進去勸啊，叫他們出來外面打，不要在裡面打架。」

不過高國豪妻子卻發文表示，當天高國豪與父親及其他親戚相約用餐，大哥、二哥不請自來，圍毆高國豪，而這起紛爭也已經對高國豪名譽造成傷害。

對此，新竹攻城獅球團都做出停賽處分，高國豪也發出限時動態，未來任何懲處都將全數接受。但三兄弟互告傷害與恐嚇，全都遭到起訴，家醜外揚不只對簿公堂，手足鬩牆也成為難以挽回的傷。

東森娛樂關心您

暴力行為，請勿模仿



【更多東森娛樂報導】

●向太小兒子遭歧視吐痰！向佐氣炸爆衝突「打斷對方手」

●瑤瑤赴韓遭硬闖！「雙方爆發激烈衝突」 嚇壞報警搬離

●傳不合多年！浩子、阿翔「互打巴掌」激烈衝突嚇壞Sandy

