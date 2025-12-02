私約嫂子風波延燒！高國豪兄弟街頭扭打 IG湧酸言圍攻

（體育中心／綜合報導）新竹攻城獅球星高國豪過去因「私約」二哥高國強妻子風波引發家族糾紛，雙方互相在社群指控、狀況延燒多月。事後，高國豪與妻子曾發出「最終聲明」希望事件到此為止，但同年年底，高家三兄弟又因細故在宜蘭蘇澳爆發肢體衝突，案件進入司法偵辦，相關畫面近日再度引發外界關注。

根據檢警調查與多家媒體報導，高聖文、高國強與高國豪三兄弟去年12月3日與家人到宜蘭蘇澳某餐廳聚餐，會後因口角升高發生激烈推打。現場民眾拍下的影片顯示，高國豪遭兩名哥哥先上前作勢揮拳，表哥上前勸阻無效，三人隨即在路邊扭打成一團。途中高國豪脫掉上衣反擊，兄弟彼此對頭部和身體多次揮拳，衝突長達3分多鐘。警方到場後介入處理，相關傷害案後續移送司法。

廣告 廣告

該事件的背景來自去年6月爆出的家族風波。當時高國豪遭爆「私約」二哥高國強的妻子劉家菱，引發高家成員間強烈不滿，雙方在社群各自發聲，互指對方說法不實。風波延燒後，高國豪與妻子發出四點聲明，強調私事不該干擾社會大眾，也不願再造成球隊焦點被轉移，表示「未來將不再回應」。

攻城獅球團對此表示，高國豪的私領域交由本人處理，案件已進入司法程序，球隊不會發表評論，並專注於球隊運作。

事件再度曝光後，高國豪IG湧入大量網友留言，不乏嘲諷訊息如「餃子好吃否？」（影射先前家族風波中的對話內容）。也有球迷選擇力挺，留言：「專心打球！其他不重要」、「國豪加油，相信你能走過這段」、「照顧好真正的家人，活得更好就是最好的回應」。

《引新聞》提醒您：拒絕暴力 請撥打110

更多引新聞報導

30車泡水難善了！煙波飯店提賠償方案 自救會喊不接受

遭親父長達7年插入性侵、手淫！喊「爸爸會慢慢進去」 二審判決出爐

