私約學員遭拒！健身教練失控襲女 男性友也被打

一位健身教練想約心儀女學員回家、被拒絕後，看到女子跟其他男性同行，居然醋勁大發，直接攻擊對方和一旁無辜的男子，警方到場，他仍然情緒激動，最後被強制帶回管束。

黑色帽子男子，突然架住白衣民眾脖子，試圖將他拽倒在地，好在一旁員警將他拉開。目擊民眾：「公審他讓他紅。」

大批員警合力將男子壓制在地，目擊民眾馬上錄影，將影片發上網，要大家小心。警方vs.失控男子：「不要鬧了，冷靜一下，你真的不要鬧了，你不要我們來硬的，（你要多硬？xxx閉嘴啦）。」

會這麼激動，疑似因為求愛不成，覺得沒面子惱羞成怒。

台北市信義區，18號凌晨3點多，羅姓健身教練想約心儀女學員一同返家，女子拒絕後，羅姓教練發現她與其他男子同行，醋勁大發直接衝向男子對他揮拳，男子趕緊報警處理。

警方：「直接管束。」

警方到場他仍然失控，不斷動手跟辱罵，由於他體格健壯，至少出動6名員警，才把他壓制住帶回管束。

感情應該要尊重，雙方意願跟自由，因為醋勁大發而動手，再怎麼壯，最後也只能進警局。

