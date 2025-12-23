私聊也觸法！陸將加重處罰網路聊天「淫穢訊息」 最高拘留15天

大陸新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》即將上路，其中一項新規引爆輿論熱議。2026年1月1日起，在公開群組還是私密聊天傳送「淫穢訊息」，只要證據確鑿，都可能面臨最高15日的拘留與5000元罰款（人民幣下同，約2.2萬元新台幣）。

陸新修訂的《治安管理處罰法》明確細化針對傳播淫穢訊息的罰責。（示意圖／Pixabay）

綜合陸媒報導，上述新修訂的法律第80條明確規定，利用資訊網路、電話以及其他通訊工具傳播淫穢訊息者，將面臨10日以上15日以下拘留，可併處5000元以下罰款；情節較輕者，也將處5日以下拘留或1000元以上3000元以下罰款。

廣告 廣告

新法特別強調，即使是私人聊天中發送不雅照片或影片，一旦被舉報查實，同樣會受到法律制裁。

對於有聲音質疑，將私人聊天中的傳播行為納入處罰，是否侵犯個人隱私。《紅星新聞》評論稱，這種擔憂混淆了隱私保護與違法豁免的邊界，強調新法規制的是傳播淫穢訊息這一違法行為本身，而非正常的私人通訊。

評論表示，新法看似只是處罰條款細化，實則旨在刪除傳播場景限制。隨著互聯網飛速發展，傳播不雅訊息的手段日益隱蔽和多樣化。資訊網路涵蓋了私聊發送、群內分享、直播牟利等新型傳播場景。無論傳播場景是公開微信群還是私人私聊，傳播對象是多人還是單人，只要證據確鑿，均可處罰。

另外，《澎湃新聞》評論也指，20年前的《治安管理處罰法》就明確利用網路發淫穢照片、影片構成治安違法。新法僅是按現在的表達習慣，刪除原來的「計算機」表述，並調整了罰款金額，以及增加一款要求：從嚴處罰涉及未成年人的相關違法。

延伸閱讀

親綠副教授尖銳提問 鄭麗文反嗆「沒有大腦」

立院三讀人工智慧基本法 寶博士COSPLAY黃仁勳慶祝

《路透》稱輝達農曆春節前交陸首批H200晶片 採購案仍未獲准