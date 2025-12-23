私聊色照也要罰！中國擴大網路掃黃惹議 駭客入侵直播間「狂播色色片」

中國影音平台「快手」突遭入侵狂播色情影片。（翻攝自X @whyyoutouzhele）

中國預計將自明年元旦起施行新版《治安管理處罰法》，擴大處罰「網路淫穢訊息」，就連私下傳送私密照片、影片也都是違法。這項新法規引發民眾不滿，傳出有駭客為了抗議，22日晚間入侵中國短影音平台「快手」，開了大量直播間放送色情影片，數十萬人湧入網站搶看，1個多小時後網頁呈現「伺服器繁忙」，整個色情片大直播才就此結束。

中國嚴管網路淫穢訊息！處罰曝光

據報，中共政府近日公布新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》，其中第80條規定寫道，「利用信息網絡、電話以及其他通訊工具傳播淫穢信息」都將納入處罰範圍，就算是「微信」的個人私聊，只要傳送私密照片或影片被檢舉查核屬實，都可能挨罰，可處10日以上、15日以下拘留，並處以人民幣5千元以下罰款，情節較輕也可以處5日以下拘留或人民幣1千至3千元以下的罰款。

廣告 廣告

此一新規定將從2026年1月1日上路，微博上的中國網友則質疑難道連夫妻之間自拍互傳也是犯罪嗎，「誰沒性生活？」甚至擔心只是聊黃色笑話也可能被處罰。

挑釁習近平？ 駭客入侵平台狂播色情影片

對於中共政府擴大處罰網路淫穢訊息，傳出有駭客出手抗議。昨（22日）晚間10點左右，在短影音平台「快手」突然出現大量違規直播間，上萬個「殭屍帳號」公然放送色情影片，掀起眾人議論，還有直播間瞬間湧入28萬人搶看。

大量色情影片讓中國網友好奇「快手」發生了什麼事，直到晚間11點半，「快手」的頁面呈現伺服器繁忙，才終於結束長達1個半時的色情片直播，又過了幾個小時，今（23日）凌晨2點左右網站才恢復正常。

事後「快手」官方回應表示，平台遭到「黑灰產業」的的惡意攻擊，已在緊急修復中，強調他們堅決抵制違規內容，並向公安機關報警。

中國媒體報導，資安公司「奇安信」安全專家汪列軍表示，此次攻擊之所以能造成大規模破壞，核心原因在於「黑灰產業」已全面邁入「自動化攻擊」 時代，而平台仍依賴傳統人工防禦模式。他指出，駭客借助自動化工具批量註冊、操控殭屍帳號，「秒級發布擴散」違規內容，這種規模化攻擊完全超出人工審核的應對極限。

更多鏡週刊報導

家長氣炸！國中考題驚見「精液豆漿、綠茶婊」 老師工作丟了「4年不得聘任」

中國再次要求日本撤回「台灣有事」說 小泉進次郎冷回：沒這必要

中山站隨機砍人引恐慌！ 噁男竟趁亂偷拍女生裙底當場被逮