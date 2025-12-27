私自售台潛艦技術 南韓前海軍中校獲刑2年半

國造「海鯤軍艦」。圖為2025年6月26日浮航海試。 圖：翻攝csbcnet.com.tw台船官網

[Newtalk新聞] 南韓法院判決一起涉及軍事技術非法輸出的案件，引發國際關注。南韓法律界26日證實，一名曾任海軍中校、轉任軍工企業負責人的涉案男子（以下稱「A某」），因未經政府許可向台灣出售潛艦相關技術，遭判處有期徒刑2年6個月。

據《韓聯社》報導，法院除了對A某作出刑責判決之外，也裁定其經營的軍工企業須繳納150億韓元罰金，並追繳950億韓元不法所得，總計金額超過千億。

判決內容指出，A某於 2019 年至 2020 年間，涉嫌將潛艦魚雷發射管的設計圖與相關技術資料，提供給台灣方面。檢方認定，其行為已違反南韓《對外貿易法》關於戰略與軍用物資出口的相關規定。

廣告 廣告

法院查明，A某所屬企業曾於 2019 年與台灣方面簽署合約，內容涉及潛艦魚雷發射管與魚雷艙的製造，合約金額約 1.1 億美元。其後，A某自南韓造船公司前員工處取得多批與魚雷發射管設計技術相關的文件，並將該批資料轉交台灣。

根據判決說明，台灣依相關技術建造的首艘自製潛艦「海鯤號」，已於2023年完成下水。

法院並重申，依南韓現行法規，凡屬戰略物資的出口，須事前取得產業通商資源部或相關主管機關核准；若涉及軍用裝備或技術，則另需經防衛事業廳批准。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

酷澎個資外洩喊「犯人已坦承並刪除資料」 韓國科技部急「打臉」：還在調查中！

訪韓受贈金冠 川普回送李在明白宮金鑰匙