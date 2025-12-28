私自售台潛艦魚雷管技術 南韓前海軍中校判刑2年半

南韓法界傳出，一位曾經擔任海軍中校的大宇造船海洋（現韓華海洋）的A某，涉嫌未經南韓政府批准向台灣非法出售潛艇建造技術，被判處有期徒刑2年6個月。

根據《韓聯社》26日報導，昌原地方法院刑事審判庭日前對於上述案件做出如上述之判決，並且判處A某運營的軍工企業罰金150億韓元，追繳950億韓元。

報導指出，A某係海軍中校出身，於2019年至2020年涉嫌將魚雷發射管設計圖等，非法出售給台灣方面，違反《對外貿易法》而被起訴。

報導引述判決稱，A某運營的軍工企業於2019年和台灣方面簽署了關於製造潛艇魚雷發射管和魚雷艙的契約，金額為1.1億美元。隨後，A某從大宇造船海洋前員工處，獲取數百個有關魚雷發射管設計技術和設計圖的文件夾，並將其出售給台灣方面。

報導還引述南韓《對外貿易法》之規定，要出口被列入戰略物資名單的品項，應提前獲得產業通商部長官或有關部門負責人的批准；要出口軍用物資，則需要獲得防衛事業廳廳長批准。

