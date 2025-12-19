私訊女學生「帶露骨字眼」 趙詠華名醫前夫戴更基挨告

知名獸醫戴更基，同時也是玉女歌手趙詠華的前夫，他在今年9月遭週刊踢爆，不僅在自辦的課程內對女學生有不當行為，像是言語性騷擾，儘管他曾發布聲明駁斥，但今天週刊再出手，揭露疑似他與女學生的聊天紀錄截圖，當中包含一些露骨字眼，令對方感到不適，並已正式提告，全案審理中。

戴更基。（圖／翻攝自動物行為治療師戴更基醫生臉書粉專）

今年9月，《鏡週刊》曾報導，戴更基在自辦的課程中，涉嫌對女學生作出不當發言，包含在課堂中用露骨的語言去舉例，像是上床、裸男裸女、手淫等等，都是常見的用字，甚至會在上課期間要學生抽題，去演示自慰這件事，另外也爆出他曾羞辱學生的容貌，曾說：「這麼肥怎麼不把身上的肉割下來餵狗吃？」令對方身心受創。

報導中提到，一共有7名女學生聯合指控戴更基的惡行，不過他本人事後則發布聲明回應，表示自己將2段完整長達3、40分鐘的音檔都交由律師，他認為，任何人聽完都覺得是非常正常的教學，強調剪接本身就是問題，相信司法聽了音檔和逐字稿，會還給他一個清白。

不過《鏡週刊》今天又報導，曝光戴更基與女學員的私下對話紀錄，他曾向對方說「我不打嘴炮，我只打砲」、「那你得跟我睡才可能」等語，令女學員感到不適，已正式提出性騷擾告訴，目前全案審理中。

