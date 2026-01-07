私訊幫慶生！「周星馳」喊送百萬鑽戒 高雄女暈船險噴15萬

曾經擔任音樂老師的45歲洪姓未婚女子，與自稱香港影星「周星馳」互通訊息，豈料險遭詐15萬元。讀者提供



原以為是浪漫生日驚喜，差點成為15萬元詐騙惡夢；高雄45歲、單身洪女與自稱香港影星「周星馳」的網友互通訊息，對方聲稱要送洪女百萬鑽戒，但包裹卡關要先匯款15萬元，洪女竟然相信，所幸被銀行及高雄警方攔阻。

曾經擔任音樂老師的45歲洪姓未婚女子，與自稱香港影星「周星馳」互通訊息，豈料險遭詐15萬元。讀者提供

小港警分局漢民所日前接獲台灣銀行小港分行通報，指一名洪姓女子臨櫃匯款港幣3萬8700元（約台幣15萬4800元），行員擔心她被詐騙，報案勸阻。

警方進一步了解後得知，原來洪女透過網路認識香港知名藝人「周星馳」，強調她曾見過周星馳且彼此關係真實；「周星馳」聲稱要送價值台幣數百萬珠寶、鑽戒幫她慶生。

豈料周星馳卻告知洪女，包裹因關稅卡關，需要她先匯款繳納關稅後，才能收取禮品，洪女信以為真，所幸經警方與行員苦勸，她才恍然大悟打消匯款。

小港警分局提醒，名人不會私下要求匯款，禮物先收費就是詐騙，如有其他疑慮亦可撥打反詐騙專線165或至附近派出所詢問，避免掉入詐團陷阱造成財產損失。

