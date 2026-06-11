私訊收到許多網友的人生低潮 羅志祥以自身經驗擁抱大家

羅志祥事業歷經過多次大起大落。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

事業歷經過多次大起大落的羅志祥，日前分享近期收到很多粉絲面對生活，不得不咬牙硬撐的私訊，他以過來人之姿為正面臨低潮的網友打氣，他說：「我發的不是大道理或心靈雞湯，而是一路走來的體會。」更暖心喊話要「接住每個人」。

羅志祥以自身經歷，鼓勵著陷入低谷的網友。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

羅志祥訴說著：「你以為那些每天看起來正常的人，真的都過得很好嗎？」但他看了許多私訊後發現，很多人都在硬撐著過日子，有人陷入低潮走不出來，也有人對未來迷惘失去方向，面對這一些私訊者的困難之處，羅志祥不走心靈雞湯路線，他說：「雞湯人人都會說，但有些話，只有真正經歷過的人才懂。」

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從出道以來，羅志祥幾度面臨事業危機，但他至今仍撐著，沒有被擊倒，他說：「有些路，走過了才知道有多難；有些痛，經歷過才知道有多深。」他以自身經驗擁抱正處於低谷的網友，並呼籲：「請不要放棄自己。」會有此一發言，只因自己也曾需要力量，所以格外懂這份辛苦，期盼大家未來都能「謝謝那個沒有放棄的你」。

羅志祥以過來人之姿為正面臨低潮的網友打氣。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

他的發文吸引眾多網友湧入留言，對小豬予以正面回應，一路相伴的鐵粉喊話：「我也謝謝你沒有放棄自己，讓我們有機會可以繼續支持你！」

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