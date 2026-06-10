「私訊爆料」也有罪！ 台南女子傳訊7人爆外遇偷吃…法官這樣判

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台南一名女子私訊7人，造謠另一名女子外遇，被告上法院，法官也判刑了。示意圖／Pixabay

台南市一名女子小花（化名）因為和一名男子發生感情糾紛，就利用Messenger發私訊給7個人，指控男子的老婆小香（化名）外遇劈腿偷吃，甚至還拍過裸照、外流出去。小香得知自己被散布謠言後相當生氣，雖然小花沒有公開散布小香的隱私，但小香知道小花的造謠之後還是很生氣，一狀將小花告上法院。

判決書指出，小花在民國113年2月18日用多個不同的帳號，透過Messenger私訊7人，對這7個人說小香婚內出軌、跟其他男人外遇，連裸照都拍了，還外流出去，並指名道姓寫出小香老公的名字「XXX夫婦兩個都搶別人的老公老婆還有裸照外流」。

廣告 廣告

台南地院審理此案，法官認為小花的行為足以毀損小香的名譽，小花所傳送訊息的內容，旨在揭發指小香於婚姻關係存續中有外遇出軌之行為，且有裸照外流，指責她有婚外情、裸照外流之具體事實。

法官認為，依照一般社會生活通念，小花的行為足以使他人產生小香對配偶不忠誠、私生活不檢點而違反社會倫理規範之負面印象，顯足以貶損小香的人格尊嚴、名譽及社會評價。

並且，小香在民國113年3月26日還冒用小香前夫的名字，將小香的私密照片傳給他人，雖然照片裡小香沒有露臉，但內容提告小香名字的諧音和現任的老公，所以法官認定收到訊息的人能猜出私密照是小香的。

小花出庭時否認犯行，說分身帳號不是自己的、自己也沒有傳送那些訊息，可能是有人故意陷害。但法院調查發現分身帳號曾上傳生活照，都是小花自己的自拍照、寵物照或是出國遊玩的照片，所以認定分身帳號就是小花自己開設的。

法官表示，受害者小香不是公眾人物，就算私德有問題，也與公共利益無關，不能拿來當作攻擊工具。至於犯行者小花不僅否認犯行，也沒有和小香和解，最後依散布文字誹謗罪判3個月有期徒刑，另依個資法非法利用個人資料罪判6個月有期徒刑，合併應執行8個月，可易科罰金，全案還可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

小王好猖狂！誓言「拿下妳小菊花的第一次」 綠帽夫怒提告求償

高雄人妻激戰男大生 淫喊：真的太大了…綠帽夫忍無可忍決定提告

幫孩子開帳戶「6年存100萬」 竟被媽媽全部領光！爸爸氣炸提告

獨家／46歲傅子純震撼爆病逝！「千金妹妹」悲痛發聲了 曝私下相處：非常溫暖的人