秉持每月一善行目標！圓夢愛心關懷協會捐復康巴士 嘉惠桃園身障者

桃園市長張善政今(4)日下午主持市政會議，頒發「桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈復康巴士獎座」。張善政表示，復康巴士為身心障礙者不可或缺的行動資源，每輛車輛皆能實質提升行動不便者的生活品質，市府誠摯感謝民間團體長期投入公益，亦肯定北桃園有限電視定期捐助之善舉，為桃園復康運輸量能注入關鍵助力。

張善政指出，圓夢愛心關懷協會創會會長謝慧謹以「每月一項善行」為目標，長期投入社會關懷，展現民間力量對公共服務的重要支持。此次捐贈不僅象徵愛心的延續，也為桃園復康運輸量能注入關鍵助力。市府將妥善運用捐贈車輛，協助更多身心障礙者安心出行，鼓勵更多有需要的族群積極參與社會活動。

社會局表示，近兩年多來民間捐贈復康巴士情形踴躍，數量已由張市長上任初期的183輛，增加至目前的202輛，短時間內新增約20輛，顯示社會各界對身心障礙者交通需求的高度關注與支持。隨著搭乘需求逐年成長，去(114)年度復康巴士服務量年成長率達4.36%，新增車輛對提升服務彈性與即時性助益顯著。

社會局進一步指出，目前桃園市身心障礙者人數已逾9萬5千人。其中，中重度以上身心障礙者約5萬人，復康巴士肩負關鍵接送任務。此次捐贈之復康巴士為市值約130萬元，將納入今年度新增車輛統籌運用，持續為有需求的族群提供安全、便利且舒適的接送服務。市府也將持續結合民間力量，完善無障礙交通網絡，攜手打造溫馨有愛、行動無礙的宜居友善城市。

