秉持「有需求就開辦」 花蓮教育處續推公托延長加托服務

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

如何在工作與育兒之間取得平衡，成為許多家長最關心的課題之一，日前有民眾反應盼公托延長加托服務一事。對此，花蓮縣政府今（21）日指出，縣府聽到家長的心聲，秉持「有需求就開辦」原則，教育處將持續推動公立幼兒園課後延長照顧及寒暑假加托服務，透過完善且穩定的照顧機制，協助家長減輕育兒壓力，讓孩子在熟悉、安全的環境中安心成長。

「公立幼兒園延長照顧服務不僅涵蓋平日課後時段，也延伸至寒暑假期間。」花蓮教育處表示，提供專業教保服務人員照顧，讓家長無須因工作時段與孩子放學時間落差而煩惱。無論是正常上下班的家長，或是需輪班、加班的家庭，都能透過此項服務獲得實質支持，兼顧工作與家庭生活。

「支持家庭育兒、減輕家長負擔，是縣府施政的重要方向之一。」花蓮縣長徐榛蔚強調，公立幼兒園不僅是孩子學習的起點，也希望成為家長育兒過程中最可靠的夥伴。未來花蓮縣政府將持續精進相關措施，與家長攜手打造更友善、更具支持力的育兒環境，讓每一個孩子都能在安全、溫馨且充滿關懷的環境中學習成長。

花蓮縣府指出，秉持「依需求就開辦」的原則，只要園內有家長提出需求，園所即會協助開班，妥善照顧每1位孩子。在收費方面，平日課後依實際使用時數收費，寒暑假則每月僅需2,000元；針對經濟弱勢家庭，縣府更全面免收相關費用，減輕家庭經濟負擔，讓公共照顧資源能更公平地提供給所有需要的家庭。

花蓮教育處說明，以114年度暑假為例，全縣共有88所公立幼兒園開辦暑期延長照顧服務，共計1478名幼兒參與，其中包含291名經濟弱勢幼兒及146名身心障礙幼兒。進入114學年度第1學期後，同樣有88所幼兒園辦理課後延長照顧服務，共有1371名幼兒受惠，當中包括319名經濟弱勢幼兒及146名身心障礙幼兒。

「這些數字的背後，反映的是一個個家庭的真實需求。」花蓮教育處直言，透過延長照顧服務，孩子能在熟悉的校園環境中獲得妥善照顧，不僅減少轉換照顧場域的不安，也有助於建立穩定的生活作息；家長則能安心工作、無後顧之憂，進一步提升家庭整體生活品質。

照片來源：花蓮縣府

