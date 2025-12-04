秋冬「烏龍奶杏嫩唇色」太美！自然感嫩唇色超百搭、這款韓系平價唇膏必收！
【文／Beauty美人圈．Arollin】
秋冬必收的「烏龍奶杏嫩唇色」正夯！介於奶茶與裸杏之間的柔霧色調，溫柔中帶點高級感，不挑膚色、日常又顯氣質。這類色號通常融合奶咖、杏桃與微玫瑰調，能自然提亮氣色，同時展現秋冬氛圍感。無論是上班、約會或日常妝，都能輕鬆駕馭。以下精選多款「烏龍奶杏」唇膏推薦，從質地到顏色實擦一應俱全，幫你找到最襯膚的溫柔唇色。
2025秋冬「烏龍奶杏嫩唇色」推薦：ARMANI BEAUTY 奢華絲絨訂製唇萃 #214 優雅紅棕
ARMANI BEAUTY 奢華絲絨訂製唇萃 #214 優雅紅棕堪稱秋冬必收的迷人奶杏粉唇色，以2橘、1棕、4粉的黃金比例調和出溫柔又顯氣質的色調，無論薄擦或厚擦都能呈現不同層次的精緻感。薄擦時是帶點清甜的奶杏粉，讓雙唇自然提亮、打造柔軟的輕熟感；厚擦後則轉為更飽滿的紅棕杏色，氣場提升但依然溫柔不張揚，特別適合秋冬毛衣、奶茶妝、氣質系穿搭。加上絲絨霧光的質地服貼不拔乾，日常、上班、約會都完美百搭！
2025秋冬「烏龍奶杏嫩唇色」推薦：雅詩蘭黛 蜜糖嘟嘟鏡光唇膏 #185 流心楓糖
雅詩蘭黛鏡光唇膏主打高保濕配方，內含護唇油與胜肽，擦起來柔滑又能同時呵護雙唇。#185 流心楓糖是偏暖的焦糖裸茶色，帶點柔柔的茶感與暖意，就像秋天午後的光一樣耐看，不會過份張揚，但一擦上就能讓五官變得更柔和，氣質也悄悄提升！尤其適合搭配清透底妝、霧面眼影，能打造那種天生好氣色的自然系精緻妝容，怎麼擦都很百搭。
2025秋冬「烏龍奶杏嫩唇色」推薦：LUNASOL 持彩豐潤魅唇膏 #03 淬汁石榴
LUNASOL 豐潤魅唇膏質地主打高保濕與高光澤，配方中結合玻尿酸、可溶性膠原，再搭配甜杏仁油、乳油木果脂等多種植物油，塗抹時相當滑順，能迅速化開成飽滿色澤，滋潤度也相當出色。色號 #03 淬汁石榴，是低糖系的石榴紅，帶著鮮嫩多汁的光澤感，飽和度剛好，不會太張揚但非常顯嫩。上唇像奶油融開般柔軟，能讓雙唇看起來更豐盈、立體，整個人氣色瞬間提升。
2025秋冬「烏龍奶杏嫩唇色」推薦：OPERA 渲漾水色唇膏光澤系 #301 米褐
OPERA 水色唇膏的光澤系版本，在原本的高保濕基底中加入「聚光珍珠薄膜」，讓唇色不只水潤，還能在不同角度散發細緻光澤，形成透亮的水光質感，使雙唇看起來更平滑、亮澤。色號 #301 米褐，屬於溫暖的米褐色調，帶有微微金色流光，清透的顯色度能勾勒自然唇形，讓雙唇呈現柔和但富層次的光澤感。在光線下還會有微微的豐唇效果，使唇部更加立體、飽滿，日常或正式妝容都很好搭配。
2025秋冬「烏龍奶杏嫩唇色」推薦：Laka 持久裸光凍唇蜜 #309 Heart Ring
Laka 持久裸光凍唇蜜，延展度極佳，薄薄一層就能在唇上形成透亮薄膜，打造彷彿果凍般飽滿的光澤效果。#309 是溫柔的中性奶油色調，帶點粉裸的低飽和感，不會過甜卻超顯嫩，任何膚色都能輕鬆駕馭。一抹上唇立刻呈現水潤 Q 彈的果凍光，讓雙唇看起來飽滿又閃亮，近看更是透出柔軟的粉嫩質感，甜度剛剛好、完全是讓人一瞬間心動的嫩唇色。
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
