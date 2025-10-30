秋冬傳染病高峰期 豐原醫院啟動疫苗第二波接種

豐原醫院自1101起，配合第二波公費流感與新冠疫苗接種服務。（院方提供／李京昇台中傳真）

因應秋冬傳染病高峰期即將來臨，衛生福利部豐原醫院自11月1日起，將啟動第二波公費流感與新冠疫苗接種服務，提醒民眾接種疫苗。

預防醫學中心主任葉信甫指出，50至64歲患有慢性疾病者，屬於感染流感或新冠重症的高風險族群，常見如糖尿病、心臟病、慢性肺病、慢性腎臟病及免疫功能低下等疾病，均會增加感染後出現併發症，甚至死亡的機率。

葉信甫指出，接種疫苗是目前最有效的預防措施，能降低感染後發生嚴重併發症的機率，建議患者應於病情穩定時接種，並可於回診時，由醫師評估接種時機，以確保安全與效果。

豐原醫院院長李永恒呼籲，若無其他共病或特殊併發症的健康民眾，則可採取「左流右新」方式，同時完成流感與新冠疫苗接種，不僅便利，也能提供更全面的保護，建立足夠免疫力。

