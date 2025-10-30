秋冬傳染病高峰期 豐原醫院啟動疫苗第二波接種
因應秋冬傳染病高峰期即將來臨，衛生福利部豐原醫院自11月1日起，將啟動第二波公費流感與新冠疫苗接種服務，提醒民眾接種疫苗。
預防醫學中心主任葉信甫指出，50至64歲患有慢性疾病者，屬於感染流感或新冠重症的高風險族群，常見如糖尿病、心臟病、慢性肺病、慢性腎臟病及免疫功能低下等疾病，均會增加感染後出現併發症，甚至死亡的機率。
葉信甫指出，接種疫苗是目前最有效的預防措施，能降低感染後發生嚴重併發症的機率，建議患者應於病情穩定時接種，並可於回診時，由醫師評估接種時機，以確保安全與效果。
豐原醫院院長李永恒呼籲，若無其他共病或特殊併發症的健康民眾，則可採取「左流右新」方式，同時完成流感與新冠疫苗接種，不僅便利，也能提供更全面的保護，建立足夠免疫力。
更多中時新聞網報導
TPBL》無視22失誤 海神賞國王3連敗
楊祐寧父紀念會 眾星友送別Daddy
品冠巡演獻冷笑話 糗遭小朋友破哏
其他人也在看
川習會世紀談判登場 台灣問題受關注4／川習會2小時結束！ 川普與習近平並肩走出會場
今天的國際重頭戲「川習會」，現在正在南韓的釜山舉行，不過在兩人一見面握手寒暄，以及進到會議室的開場白之後，會議就轉為是閉門會議。但我們從稍早畫面，還是可以透露出一些端倪，各界預計，這場可能會歷時3到4小時的會談，將會談及稀土、關稅、芬太尼，這也很明確從陪同人員，可以看出會談的首要重點，川普身邊有美國財政部長貝森特、國務卿盧比歐、還有商務部長盧特尼克，在旁邊是美國貿易代表葛里爾，而對面的習近平身旁，則是有中共二把手蔡奇，還有外交部長王毅以及國務院副總理，也是美中談判首席代表，何立峰看來雙方聚焦經濟貿易的首要之務，是很明確。鏡新聞 ・ 6 小時前
金山警涉包庇賭場案12/10宣判 基檢建請從重量刑
新北市金山警分局石門分駐所巡佐莊翼飛涉包庇賭場案，被基隆地檢署涉犯貪污治罪條例、賭博等罪起訴。基隆地院連日來審理，今（27日）上午辯論終結，預定12月10日宣判。基檢起訴指出，巡佐莊翼飛2020年5月起至去年9月間，借調金山警分局偵查隊偵查佐期間，負責承辦賭博業務；去年2月農曆年間，莊員獲知黃姓男子自由時報 ・ 2 小時前
踢爆疫情傳出後廚餘養豬場只查2場 議員轟中市環局行政怠惰
台中爆發非洲豬瘟，中央急疫調追源頭，但案例豬場被發現依規需上傳廚餘蒸煮影像上傳，6月、7月上傳數僅個位數，8月甚至完全未傳，台中市議員林祈烽、施志昌今天質疑案例場未依規上傳，環保局查都沒查，連疫情爆發，環境部統計到27日稽查廚餘養豬場資料，台中市僅查2場，市府行政怠惰，管理無能，更擺爛以對。自由時報 ・ 1 小時前
核三重啟露曙光 台電傳最快時間點2029年中
台灣近年積極發展AI產業，不過卻面臨供電穩定度的質疑，核電重啟也成為矚目焦點。週三（29日）立法院召開核能相關公聽會，核安會表示，收到「再運轉計畫」後會立即啟動審查，台電內部透露，最快重啟時間落在20台視新聞網 ・ 4 小時前
疫苗接種熱！11／1起全聯、家樂福設站打流感、新冠疫苗還送小禮物
今年流感與新冠疫苗接種熱潮持續升溫，至今公費流感疫苗接種已達快400萬人次、新冠疫苗也有近90萬人次，比去年同期增加1.2倍！為便利民眾，11月1日起，全聯及家樂福將設置疫苗接種站，分流施打、減少等待時間，完成接種還可獲得門市準備的小禮物，兼顧防疫與好康。鏡報 ・ 1 天前
防堵非洲豬瘟！竹縣「家戶廚餘」今起暫停收運 環保局：瀝乾水丟垃圾
防堵非洲豬瘟，新竹縣政府環保局今（30日）表示，為減少環境衛生疑慮，規劃自即日起至廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，新竹縣家戶廚餘暫停收運，請民眾務必瀝乾水分後併入一般垃圾排出。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台東某大學男子墜樓 腿部骨折緊急送醫
台東今（30）日發生一起校園墜樓意外，下午1時許台東市某所大學校園內，一名男子從2樓墜落地面，所幸意識清楚生命徵象穩定僅右腳骨折，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，現場包紮後緊急將男子送往馬偕醫院救治，警方也到場採證查訪，墜樓原因仍待調查釐清。中天新聞網 ・ 3 小時前
白宮發聲明回應《最後一戰》川普士官長跟風熱議：「川普總統深受玩家愛戴！」
近日，美國白宮與國土安全部結合知名射擊遊戲《最後一戰》，用 AI 生成讓川普總統穿上士官長盔甲，宣稱「結束主機戰爭」的宣傳圖片發出之後，引起了網友們的吐槽與討論，許多人都認為川普總統只是跟風在蹭而已。不過，根據外媒收到的白宮相關聲明，白宮正面回應，表示川普總統讓權力回歸玩家，「深受玩家愛戴！」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
【氣候變遷下的新挑戰】兩日氣溫驟變與中風風險提升的關聯性──台灣20年資料大數據分析
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌最新研究揭示氣候變遷下的健康警訊——短期氣溫劇烈變化大幅提升中風風險。國衛院與災防科技中心分析20年超過110萬名中風患者資料發現，兩日內氣溫驟升或驟降皆顯著增加缺血性與出血性中風風險。極端高溫與低溫同樣具危險性，提醒高風險族群須加強防護。在全球氣候變遷加劇的背景下，極端氣候與人類健康之間的連結逐漸浮現。近期一項由國家衛生研究院與國家災害防救科技中心聯合主導的研究，揭示了「短期氣溫劇烈變化」對中風風險的關鍵影響，並於2025年4月刊登於國際醫學權威期刊《The Lancet Regional Health – Western Pacific》。這項研究整合2001年至2020年橫跨20年的健保資料庫與氣象數據，分析超過110萬名首次因中風至急診的患者紀錄，是目前亞洲少見的大規模氣候與健康交叉分析研究，首度將「兩日內氣溫變化」作為主要風險因子進行量化探討，並納入空氣污染等環境變數進行控制。氣溫劇烈變化為新興中風風險因子研究結果指出，兩日內氣溫驟升或驟降，皆顯著增加不同類型中風的風險：當兩日內氣溫驟升超過6°C時，缺血性中風風險提高逾2倍；若升幅達1KingNet 國家網路醫藥 ・ 6 小時前
【慈濟共善學思會6-4】波赫士啟發佛教式解放 西爾維亞：新人文主義要學會「無我與開放」
CNEWS匯流新聞網記者張孝義、林佑威、陳巧紜／台北報導 羅馬俱樂部共同主席、西爾維亞・齊默曼・德爾・卡斯蒂略（Silvia Zimmermann del Castillo）於（27）日出席由慈濟、唐獎及羅馬俱樂部共同主辦，CNEWS匯流新聞網協辦的「善文明：利他、和合、永續」全球共善學思會，以〈從Borges到全球人文主義：善之哲學〉為題發表演講，從阿根廷...匯流新聞網 ・ 5 小時前
公車開上分隔島 大都會客運補償乘客100元禮券
（中央社記者陳昱婷台北30日電）大都會客運一輛公車今天下午在台北市行駛時自撞分隔島，業者表示，駕駛長酒測值及工時都正常，對造成困擾表達歉意，請乘客主動向公司聯絡，將提供100元超商禮券作為補償。中央社 ・ 2 小時前
朱立倫給鄭麗文最後提醒「任勞、任怨、最難是任謗」
國民黨主席朱立倫即將卸任，本週六（11/1）新主席鄭麗文將就任，朱立倫今日出席好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮，接受媒體聯訪時披露上週與鄭麗文見面談話內容。中天新聞網 ・ 6 小時前
天才琴手 (正式預告) | 電影預告
音樂勵志電影《天才琴手》（PRODIGIES）改編自法國天才鋼琴雙胞胎普萊納姊妹（Audrey & Diane Pleynet）的真實人生故事。該片罕見由法國父子檔導演菲迪里克波提（Frédéric Potier）、瓦倫汀波提（Valentin Potier）聯手執導，並邀請《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒拉扎（Camille Razat）、新銳演員梅蘭妮侯貝爾（Mélanie Robert）、喜劇男星馮克杜柏斯克（Franck Dubosc），以及凱薩獎影后伊莎貝卡蕾（Isabelle Carré）等飾演一家人，劇情激勵人心、音樂繞樑動聽，不僅獲法媒【費加洛報】（Le Figaro）盛讚是「一首歌頌堅韌的音樂讚歌」，台日混血歌姬一青窈，看完《天才琴手》更看得「感動到淚流滿面」，而日本雙胞胎演員歌手三倉茉奈，更極力大推是「所有懷抱夢想的人，必看！」。 《天才琴手》是由《貝禮一家》製作公司所拍攝的感人新作，劇情描述：雙胞胎姊妹克萊兒（卡蜜兒拉扎 飾）和珍妮（梅蘭妮侯貝爾 飾）感情甚篤，並在父親嚴格音樂教育下，鋼琴成為姊妹倆共同的愛好，並不負眾望進入的德國的一流音樂學校。然而命運卻跟她們開了一個殘酷的玩笑，姊妹竟陸續發現她們的雙手漸漸不聽使喚。面對身體的劇變與心靈的折磨，姊妹倆決定不放棄夢想，並用最獨特的演奏方式來超越自我…。 導演波提父子在熟讀普萊納姊妹所寫的上百頁日記後，一度想找真正的雙胞胎鋼琴家出演，遍尋不著下，最後海選了卡蜜兒拉札和梅蘭妮侯貝爾兩位新生代女星。卻意外發現本就是「閨蜜」的兩人，一個外放，一個內斂，就像光與影、默契好得不得了，比雙胞胎還向雙胞胎。劇組還特地請來鋼琴教練，為不會彈鋼琴的兩人，紮紮實實上了八個月的魔鬼課程，梅蘭妮還一度因為過度練習而得了肌腱炎。她讓疼痛入戲，竟呈現出最棒的戲劇效果。 《天才琴手》不只是關於鋼琴，更是一個關於人生、關於即使面對障礙也要追逐夢想的故事。這對姊妹不僅是一體，同時也是兩個獨立的個體。片中妹妹珍妮還一度代替姊姊克萊兒登台，但她們從不是彼此的複製，而是彼此的「雙翼」，人生一路攜手飛翔。有趣的是，父子聯手執導，在影壇前所未見。而由波提父子來執導普萊納姊妹鋼琴家的故事，這種「鏡像」的呼應，也在戲裡戲外都成為一絕。 上映日期：2025-11-14Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 8 小時前
桃園推「左流右新」社區巡迴接種服務 鼓勵民眾打疫苗抽好禮
天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入好發季節。為提升社區整體防護力，桃園市衛生局11月起持續辦理「左流右新，健康安心」社區巡迴接種服務，鼓勵市民一次完成流感與新冠疫苗接種，為自己與家人打造雙重防線。 衛生局指出，今(114)年秋冬流感與新冠病毒皆可能同時流行，而接種疫苗仍是預防感染、降低重症與桃園電子報 ・ 1 天前
「肺癌」長年居癌症死因之首 北市聯醫：早期發現存活率9成
肺癌連年高居國人十大癌症死因之首，有「隱形殺手」稱呼。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師柯宏叡指出，肺癌早期幾乎沒有明顯症狀，導致多數患者確診時已屬晚期，若能在第一期就發現，五年存活率可高達九成以上，因此「早期篩檢」成為戰勝肺癌的關鍵。自由時報 ・ 7 小時前
高爾夫》歐洲挑巡賽年終球王爭霸，多位好手企圖逆轉瑞奇
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】決定哪二十位選手可以直升世巡賽的歐洲挑巡賽，本週即將在馬約卡島的Club de Golf Alcanada（阿爾卡納達高爾夫俱樂部）上羅開Golf 頻道 ・ 8 小時前
蓋到一半變廢墟 「台東城堡」內部曝光
台東謎樣「城堡」在屋主授權下，由仲介張小姐帶領開箱！原來這是以鐵網牆「速固牆」建成，由於水電皆已完備，因此鍾姓建築師還能在一樓住了近3年，期間仲介還曾請警方將其驅離，並將屋外雜物清走，如今剩下一樓曾經的生活痕跡與雜物，過往前屋主與建築師糾紛也因兩人謝世，僅留下一座未完成城堡得以見證。自由時報 ・ 6 小時前
台股開盤》台積帶頭衝 大盤衝漲180點 強勢轉強名單來了
[Newtalk新聞] 台股今天(30日)開紅漲逾180點，最高來到28476點。上櫃、電子與金融類股揚升。重要電子權值股，約9點15分前，台積電漲10元，來到1515元。鴻海漲2.5元、來到262.5元。聯發科漲15元、來到1315元。廣達漲1元、來到309元。台達電平盤、維持1060元。 分析師葉俊敏表示，美股Fed降息，預期最快12月停止縮表，道瓊、標普小跌，納指 0.55%，費半 1.85%，輝達207.0( 2.99%)再創新高。 葉俊敏表示，如預期台積電1500→台股28000就穩了。盤點強勢、轉強族群名單如下： IC：台積電、日月光、京元電、穎崴、致茂、新應材、台特化、兆聯實。 AI：鴻海、廣達、緯穎、緯創、神達、智邦、台達電、光寶、奇鋐、富世達、貿聯、光寶、勤誠、川湖、高力、JPP 、世芯。 記憶體：南亞科、華邦電、旺宏、力積電、群聯。 PCB：台光電、台燿、聯茂、金像電、高技、精成科、德宏、金居、榮科、欣興、南電。 CPO：光聖、上詮、聯亞、聯鈞、波若威、環宇、IET。 其他：國巨、廣宇。※Newtalk提醒您：#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申新頭殼 ・ 10 小時前
「猶如魔術師」紅斑性狼瘡攻擊全身器官 患者平均壽命少20年
藝人坣娜傳出病逝消息，享年59歲，疑似因紅斑性狼瘡舊疾復發。醫師表示，紅斑性狼瘡宛如魔術師，能攻擊人體所有器官，在過去缺乏生物製劑等特效藥時期，患者平均壽命比一般人少10至20年。中天新聞網 ・ 8 小時前
逼開放馬祖高登島 藍委陳雪生︰20幾個兵「久了可能變同性戀」
立法院交通委員會今天（30日）邀請觀光署做專案報告，國民黨立委陳雪生要求觀光署行文國防部，開放馬祖高登島觀光，竟語出驚人稱「高登島上面才20幾個兵，日子一久了，同性戀都有可能耶」。觀光署今天赴立法院交通委員會報告「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形振興改善措施」，陳雪生質詢時提到北竿機場改自由時報 ・ 6 小時前