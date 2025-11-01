秋冬多重感染風險高！疾管署提醒「流感、肺炎球菌、新冠」快接種，降低群聚傳播

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

疾管署於日前提醒，隨著十月份多個連續假期到來，民眾外出旅遊與聚餐機會增加，群聚感染風險相對上升。疾管署呼籲，民眾應落實基本防疫措施，包括以肥皂勤洗手、注意咳嗽禮節、有發燒或咳嗽症狀時配戴口罩並在家休息等良好習慣。同時，符合公費流感與新冠疫苗接種資格者，應盡早完成接種，以降低感染流感、新冠、腸病毒及病毒性腸胃炎的機會。

國內流感進入流行期 以A型H3N2為主

據疾管署的資料顯示，2025年第41週（10月5日至10月11日）類流感門急診就診人次超過13萬人次，雖較前一週下降約10.2%，但主要是受到連假門診休診影響。目前國內仍處於流感流行期。實驗室監測顯示，社區主要流行的呼吸道病毒為A型流感，其中以H3N2型為主，其次為A型H1N1與B型流感。

廣告 廣告

此外，第41週新冠相關門急診就診人次為1,659人次，較前週下降16.7%，主流變異株為NB.1.8.1。雖短期下降，但仍須防範季節轉換期間的交叉感染。

全球疫情概況 流感與新冠雙升溫

疾管署表示，全球近期流感疫情以A型為主流。日本於10月初宣布進入流感流行期，時間較去年提前5週；香港則處於疫情高峰期，主要流行型別為A（H3N2）。

新冠疫情方面，全球病毒陽性率呈上升趨勢，除歐洲與東地中海地區外，各區域均出現上升情形。鄰近國家如澳洲、柬埔寨、菲律賓、韓國及英國疫情仍在上升，日本則維持相對高點。全球主要流行變異株為XFG與NB.1.8.1，而中國、香港、日本、韓國與泰國等地區均以NB.1.8.1占比最高，顯示該株仍具傳播優勢。

腸胃道感染病例仍多 諾羅病毒占比逾六成

除呼吸道疾病外，腸胃道傳染病同樣不容忽視。疾管署指出，國內第41週腹瀉門急診就診人次超過12萬人次，較前週略減，但仍顯示社區中存在活躍傳播。近四週共通報58起腹瀉群聚事件，其中餐飲及旅宿業為主要發生場域。

在確定病原體的24起案件中，以諾羅病毒檢出最多，占比達66.7%。疾管署建議，進食前後與如廁後應以肥皂徹底洗手，避免病從口入；同時，生食與熟食應分開處理，防止交叉污染。

「世界洗手日」強調手部衛生 疫苗接種率明顯提升

每年10月15日為「世界洗手日」，北半球多國會於流感高峰前加強宣導手部衛生觀念。疾管署指出，養成以肥皂勤洗手的習慣，可有效降低腸胃道與呼吸道疾病感染風險，是最簡單卻最有效的防疫行為之一。

此外，自10月1日啟動的「左流右新」公費疫苗接種計畫推行兩週以來，國內新冠疫苗接種人次已超過56.2萬，為去年同期的1.5倍；流感疫苗接種人次達212萬，亦較去年同期成長35%。為滿足各地接種需求，疾管署已追加訂購20萬劑流感疫苗，並預計於11月上旬全數配送完成，確保地方接種作業順暢。

接種後兩週才具保護力 出現警訊症狀應立即就醫

疾管署提到，流感及新冠疫苗皆需約兩週時間才能產生足夠保護力，因此越早接種越能在流行高峰前獲得防護。若出現以下危險徵兆，如呼吸急促、胸痛、血痰、意識改變或低血壓等情況，應立即就醫，以防延誤病情。

進入秋冬後，流感與新冠疫情可能交錯流行，疾管署呼籲，民眾維持良好衛生習慣，勤洗手、戴口罩、打疫苗，並避免帶病上班上課。唯有全民共同落實防疫生活化，才能有效降低疾病傳播風險。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·疫苗打「左手or右手」有差嗎？專家揭密 接種位置恐影響保護力

.疫情升溫、高風險族群防護不足！專家解析三大防線與長照防疫挑戰ft 台灣感染症醫學會理事長 張峰義