秋冬大衣穿搭4重點：惠利「這個長度」最修身，瞬間擺脫五五身！

秋冬最能展現氣質的單品，一定少不了一件大衣，但許多人明明穿得很用心，最後卻被「五五身」、「顯臃腫」這類評語追著跑。惠麗近期以Max Mara、Joy Grysn等大衣穿搭亮相，堪稱修身範本，乾淨線條、精准長度，再透過同色系延伸與靴子選擇來優化比例，整體看起來輕盈、優雅又非常時髦！以下整理4個秋冬大衣必學重點，只要掌握這些原則，就算身高不是 170，也能穿出惠利般的長腿氣場。

大衣穿搭重點1：小腿肚以下、腳踝以上的黃金長度

惠利這套穿搭的大衣長度落在小腿肚、剛好露出腳踝銜接小腿最細的位置，這是她看起來特別修長的最大關鍵。

廣告 廣告

惠利這套穿搭的大衣長度落在小腿肚、剛好露出腳踝銜接小腿最細的位置，這是她看起來特別修長的最大關鍵。太短的大衣落在大腿處，視覺會被切成三段；太長則容易壓身，尤其對嬌小女孩來說更吃虧。黃金長度能自然延伸下半身線條，把視覺重心下移，不管裡面穿寬褲、直筒褲或短裙，都能讓腿型看起來筆直又更俐落。想要「看起來高五公分」的人，從這個長度開始調整最有效。

大衣穿搭重點2：直線翻領比寬領更顯臉小

翻領大衣的領片其實會影響「臉部比例」，而偏直線的翻領線條朝下延伸，能有效拉長脖子、修飾臉的圓弧感。

翻領大衣的領片其實會影響「臉部比例」，而偏直線的翻領線條朝下延伸，能有效拉長脖子、修飾臉的圓弧感。反之，過寬、外擴的領片會讓肩膀看起來更厚，臉部也容易被框在中間，顯得更短、更圓。讓翻領呈現出輕微的「V字視覺」顯臉小效果更明顯。即使搭配圍巾，直線領也不會把上半身堆成厚重一團，讓冬天的穿搭仍然保持乾淨呼吸感。

大衣穿搭重點3：內搭「同色系延伸法」

大衣穿搭有個固定公式：外套與內搭保持同色調，讓視覺重點自然向下延伸。

大衣穿搭有個固定公式：外套與內搭保持同色調，讓視覺重點自然向下延伸。這種「同色系延伸法」非常適合冬季多層次的日子，不僅能讓大衣敞開時更俐落，也能避免被分割成多段。像是淺米大衣配白色高領、深駝大衣配咖啡色針織，都是常見組合。色階的連貫性讓整體看起來更細長，走動時不會有臃腫的震動感，是最容易、也是效果最好的增高技巧。

大衣穿搭重點4：大衣＋靴子的「踝線覆蓋」公式

靴子的選擇會直接決定下半身比例

靴子的選擇會直接決定下半身比例，可以選擇修長靴筒、包覆踝線的短靴，讓小腿到腳踝之間的線條自然收束，避免出現延伸腿長被截斷的視覺。尖頭靴或微跟靴更能增加俐落度，即使搭配寬褲或長裙，也不會產生堆積感。靴子與大衣色系若能接近，腿部延伸效果更強。對於不想露腳踝但又怕顯短的人來說，這個方法相當實穿。

Source：IG@hyeri_0609

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

aespa Winter同款髮型推薦！魚尾剪、小貓短髮、羊毛捲 7 款韓系小臉髮型一次看



迪麗熱巴《梟起青壤》髮型盤點！7款長髮燙髮推薦：蛋捲燙、雲朵捲減齡顯小臉