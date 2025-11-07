秋冬天就該去金門！搶攻普發1萬元市場 金門業者推優惠方案

▲金門縣政府推出冬季三大主題活動「老兵召集令」、「島嶼生活節」及「2026金門馬拉松活動」。

老兵召集令熱血回歸 x 島嶼生活節超Chill登場

【記者 洪美滿／金門 報導】「ITF台北國際旅展」今（7）日至10日連續4天在南港展覽館盛大登場， 金門縣政府攜手在地觀光業者參展。為搶攻普發1萬元市場，金門業者紛紛推出優惠方案，縣府推出冬季三大主題活動「老兵召集令」、「島嶼生活節」及「2026金門馬拉松活動」，現場消費滿額抽獎、打卡送禮及DIY體驗等活動，現場人潮絡繹不絕，充分展現金門觀光的多元魅力與熱情好客。

為搭上普發1萬元熱潮，金門業者紛紛推出優惠方案，金門縣旅行商業同業公會率先推出超值旅遊優惠，理事長翁炳信指出，由公會組成的「PAK」特別推出「冬季必遊」金門自由行3天2夜「機＋酒」旅展價（平日限定、兩人同行），現場詢問度爆棚。此外，多家旅行社如淘寶國際旅行社、金環球旅行社、華府旅行社、鄉村旅行社，也提供多樣化金門遊程，滿足不同旅遊族群的需求。

金門縣府觀光處處長許績鑫表示，落實陳福海縣長「友善金門、多元旅遊」的施政理念，結合戰地記憶、文創美學與音樂氛圍，打造全年齡層都能感受的島嶼魅力。「老兵召集令」（10/1-12/15），邀請昔日駐防外島的老兵到金門，重溫青春記憶；「島嶼生活節」(10/5-115年2/28)更是結合鄉鎮的特色，以音樂、文創市集等營造出金門特有的氛圍。全國知名賽事的「2026金門馬拉松」(115年1/24-25) 保有軍事氛圍，並再次規劃讓跑友懷念的伯玉路賽道，且針對初馬跑友也推出「初馬號碼布」以及專屬紀念酒等，要讓跑友感受一場結合體育競賽與觀光體驗的年度盛事。

▲金門館每日推出打卡送驚喜小禮物！

金門館今(7)日開幕活動，交通部觀光署陳玉秀署長親自為金門館站台，另外高雄、基隆、新北市的旅遊局處長聯袂前來站台。

金門館活動由縣府觀光處長許績鑫、金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信及金門縣陶瓷廠廠長林蔚尚等貴賓共同揭幕，並加碼贈送「台灣-金門」機票1張，現場氣氛熱烈，掀起活動高潮。獲得機票的陳小姐表示要帶媽媽一起去金門旅遊。

除縣府主推的觀光主題活動外，鄉鎮公所也展現特色帶來最夯的觀光活動資訊，有金沙鎮公所的 「尋找風獅爺APP」、烈嶼鄉公所的 「烈嶼鄉芋頭季」、金湖鎮公所的 「金湖九宮格」等。現場還有明年度觀光行事曆的行銷活動，吸引眾多旅客諮詢，要提前規劃金門之旅。

▲為搶攻普發1萬元市場，金門業者推出超值優惠旅展價，買氣熱絡。

縣府觀光處表示，為搶攻普發1萬元市場，金門業者帶來很多超值優惠價，再加上金門館消費滿千即可參加「刮刮樂通通有獎」，再抽機票、住宿券、金廈船票、多項金門特產好禮！讓買氣非常熱絡。現場參展的金門特產業者包括天根草典一條根、馬家麵線、金佳旺牛肉乾；旅宿業者金湖飯店；平尚國際的藍色公路遊程以及全台唯一的官窯「金門縣陶瓷廠」客製商品。另外，現場還有打卡即可送好禮活動、DIY體驗…等好康吸客活動，吸引民眾爭相體驗。

相關觀光資訊，請上「金門觀光旅遊網」（https://kinmen.travel/zh-tw）或”樂遊金門”臉書、IG查詢；到達金門就使用有定位功能的「金門行動旅服」（https://kinmen.travel/pwa）。（照片記者洪美滿翻攝）