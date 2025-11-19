秋冬奶香調香水崛起：8 款帶有牛奶、杏仁、香草成熱門趨勢
秋冬來臨，暖和、柔軟又包覆感十足的香水成為焦點。其中，「奶香香水」正以一種兼具懷舊、精緻與安撫人心的特質，成為備受矚目的嗅覺趨勢。帶有牛奶、杏仁與香草的綿密香氣，其絲絨般的質地，令人聯想到陰天裡的寧靜、擁抱的溫度，或是一杯冒著熱氣的咖啡所帶來的慰藉。
在這個節奏日益加快的世界，這類香氛邀請人們放慢步調、重新連結自我，享受感官的奢華。毫無疑問，它們代表了一種帶著意圖與風格的全新用香方式。
為什麼「奶香香水」特別？
不同於清新柑橘調或輕盈花香調，奶香香水以更溫暖、包覆感的結構見長。它們的魅力在於能帶來親密、療癒與深度感官的體驗。核心關鍵是「乳香調」，通常以熱牛奶、奶油甚至優格的方式呈現，賦予香氣厚度與柔滑感。
溫暖的成份：牛奶、香草與更多香氣層次
牛奶作為主角，帶來絲緞般的質感，輕柔卻持久地附著於肌膚。杏仁緊隨其後，為香氣增添柔和粉感與淡淡甜意，喚起人們對童年甜點或冬日熱飲的記憶。
香草則賦予溫暖與圓潤，遠非甜膩，而是巧妙地串連奶香與更深沉的木質或泥土氣息。檀香、荳蔻，甚至是「羊絨木」（cashmere wood）等成份則進一步提升了複雜度，避免香氣過於「可食用」而流於單調。
如何找到你的專屬奶香香水
沒有唯一的公式，但有一個不變的核心：情感連結。挑選奶香香水時，必須親身試在肌膚上，而非試香紙。因為這類香氛會隨著體溫而演變，唯有與皮膚接觸才能展現其真正個性。
若想要日常的百搭選擇，可以挑選帶有牛奶與杏仁清新感的香氣。若偏好夜晚更具存在感的氛圍，則可嘗試融合香草、木質與香料的組合。
完美的香水，不只是氣味好聞，更能在你未開口時，替你訴說故事。
8款奶香香水精選推薦
DOLCE&GABBANA 摯愛之名馥郁淡香精
前調以橘子與橙花帶出亮度，接著香氣迅速沉入柔和的椰奶氣息，彷彿一層溫暖細膩的乳白光暈包覆在花香周圍。中調的茉莉與橙花絕對增添柔美質感，而椰奶的奶香在此時變得更加滑順、舒心。基底則由香草、香豆與木質調收束，使甜度更沉穩且富層次，帶出誘人的奶甜韻味。整體氣味兼具甜美、奶香與木質深度，是一款既柔和又成熟的乳香花香調。
Molton Brown 奶白麝香淡香水
一款溫柔而包覆的乳香木質香氛。前調由清脆的西洋梨拉開序幕，緊接著中調融入牛奶、香草與銀白麝香，營造出像羽絨般貼膚的溫暖氛圍；後調則以白雪松與零陵香豆收尾，為整體香氣增添沉穩的木質底蘊。這款香水如同寧靜早晨的曙光悄悄地映照穿透了玻璃窗，羽絨般的柔軟床鋪包覆著肌膚，淡淡的奶香氣息以及銀白麝香的香調傳來了獨特的香氛呢喃，溫柔了感官。
Lush 美式奶油香水
以柔滑的香草精萃與安息香樹脂交織出濃郁卻不膩的奶昔香調，宛如剛攪拌好的香草奶昔貼著肌膚緩緩散開。前調帶著草莓與橙子的輕甜果香，增添一點明亮與活潑；後段則由溫暖的樹脂、薰衣草與鼠尾草收束，讓甜香更柔和、耐聞。整體氣味溫暖、療癒、充滿可愛的甜度，是能讓人聞到就想再靠近一點的那種香氛，適合喜歡甜香、想讓日常多一點舒心氛圍的人。
BORNTOSTANDOUT 飯飯之交淡香精
將印度香米浸泡在乳白色杏仁牛奶中，帶著堅果、班蘭葉香氣的米粒，吸收香濃絲滑的牛奶，香甜誘人；而後檀木以及麝香慢慢浮現，交織而成誘人的費洛蒙，透明卻深邃，令人深陷其中、留戀而無法自拔。
前調：佛手柑、杏仁；中調：印度香米、牡丹、牛奶
基調：檀香、香根草、雪松、麝香、降龍涎香醚。
BORNTOSTANDOUT 戀愛腦淡香精
最新發表戀愛腦淡香精，攜手源自荷蘭、致力於創新與奢華工藝的新興香氛品牌 FUGAZZI 共同創作。馥郁的鳶尾花清香佔據嗅覺中心，宛如閃著低調光澤的天鵝絨，柔軟且華麗，融化在香根草的泥土綠意與番紅花的複合辛香，中和過於夢幻的粉紅泡泡，增強了彼此間的吸引力。後味由甜美的香草包裹著麝香及苔蘚，混和香甜奶油與成熟煙燻氣息，像是彼此心照不宣的親暱默契。荒誕而致命，完美體現深陷戀愛時的失控、激情與放縱。
前調：牛奶、葡萄柚、焚香、柑橘、小茴香
中調：鳶尾花、麂皮、岩蘭草、癒創木、番紅花
基調：香草、安息香、龍涎香、苔蘚、麝香
Malin+Goetz 蘭姆酒淡香精
從舊世界時陪伴水手穿越加勒比海，到新時代在理髮廳中風靡流行的蘭姆酒氣息，以其辛香、醇厚的特性做全新的香氛詮釋。蘭姆酒淡香精有著佛手柑的爽脆，也有成熟李子的多汁甜美，將辛辣豐厚的蘭姆酒揉合溫潤的香草與牛奶，讓氣息中的清新與溫暖並存。
前調： 佛手柑、梅子 ＋ 茴香
中調： 皮革、蘭姆酒 ＋ 香草
後調： 廣藿香、琥珀 ＋ 奶油
Maison Margiela咖啡小憩淡香水
冬日裡，漫步斯德格爾摩的街頭，一家咖啡店散發出誘人的香氣，阿拉比卡咖啡和新鮮出爐的糕點飄散出濃郁的誘惑。伴隨著這抹溫暖的清香，輕啜一口咖啡，彷彿回到了工作日的寧靜。
馥奇美食調
前調：咖啡香韻 / 紅蘋果香韻 / 檸檬
中調：薰衣草 / 薄荷 / 橙花原精
後調：奶泡香韻 / 檀香 / 雪松
Commodity Milk
是一款東方木質香調的男女香水。前調為藥蜀葵和牛奶；中調至麝香和白雪松萃取物；基調為木質香調和琥珀。把「冷牛奶＋烤棉花糖＋木質」這個獨特組合演繹得柔軟又有存在感。開場是一陣清涼的冷牛奶氣息，像冰杯貼上皮膚的那一刻；中調則融入暖棉花糖與烤芝麻，帶出微甜、有點烘焙感的舒心層次；最後以紅木與香豆收束，使甜度變得沉穩、圍繞感更強。整體像一條溫暖的奶香毯，有安撫人心的效果。
延伸閱讀：
天生誘惑：9款融合咖啡與香草的香水，迎接秋日風韻
6款焚香香水推薦！把靈魂點亮的煙霧系香氣，散發神秘又性感的高級氛圍
聞起來像「液體黃金」：9款破萬元蘊含世上最奢華獨特成份的香水
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 2025美甲推薦「金屬美甲」20款範本示範，指尖像戴上迷你珠寶般閃耀！
其他人也在看
韓劇《你旁觀的罪》爆紅！全少妮靠「高級臉＋時髦穿搭」掀話題，私服每套都想照抄
而全少妮的私服，更是時尚編輯眼中「高級簡約系」的最佳教材。以下就來拆解她的四套代表性穿搭，保證你一學就能馬上變身高級感天花板。全少妮私服穿搭：墨綠風衣 × 牛仔丹寧疊穿墨綠色風衣外套搭配牛仔襯衫＋牛仔褲套裝，全少妮用顏色層次打造不費力的精緻度。丹寧的休閒感被...styletc ・ 1 天前
不同質地「腮紅」產品到底怎麼用？從妝效、上妝工具到產品推薦一次看
不同質地的腮紅到底怎麼用？從粉狀、液態、膏/霜狀到慕斯泥狀腮紅的特性、使用技巧還有推薦產品一次看。粉狀腮紅：最好上手粉狀腮紅幾乎是每個人化妝包裡都有一顆，優點是好控制、不容易失手，也同時具備一定的「定妝」效果。不過粉狀質地容易顯出粉感，尤其marie claire 美麗佳人 ・ 16 小時前
三分鐘完成發光底妝！啦啦隊女神私藏的極光CC霜真心話實測
三分鐘完成發光底妝！啦啦隊女神私藏的極光CC霜真心話實測造咖 ・ 21 小時前
ILLIT沅禧機場「小學生穿搭」太可愛！公司秒出手「重配眼鏡」、私服全交給造型師
事情起因於某次出國行程，沅禧沒有特別打扮，只是戴上眼鏡、口罩，揹著後背包，穿著完全不像偶像的舒適私服現身機場，意外衝上韓網熱門話題。網友忍不住笑喊：「好像小學生去郊遊」、「太可愛了」、「好感度直接飆升」、「這年紀的確偶爾會有這種穿搭」等。在韓國娛樂圈中，...styletc ・ 22 小時前
高市早苗同款！APEC伴手禮是由Olive Young精選的K-Beauty禮盒，開箱17款保養、彩妝、香氛
1. Sulwhasoo雪花秀潤燥養膚精華圖片左上角的保養品來自韓國專櫃品牌雪花秀，這款潤燥養膚精華(First Care Activating Serum VI/설화수 윤조에센스6세대)可說是雪花秀最經典的明星商品。從1997marie claire 美麗佳人 ・ 16 小時前
Twice 娜璉果汁相太水嫩！水蜜桃妝容分析，輕鬆拿捏甜妹氛圍感！
TWICE 的娜璉總是帶著讓人瞬間心軟的果汁感魅力！天生帶笑意的臉、招牌的甜妹妝容，讓她有著「水蜜桃精靈」的暱稱。2025 最紅的 「帕斯蒂爾 Pastel Colors」風格也是娜璉最常畫的妝容風格，柔霧質感、低飽和色彩，完美定義那種越看marie claire 美麗佳人 ・ 16 小時前
比健忘更早出現？「6種行為改變」可能是失智症前兆：醫曝預防方法
比健忘更早出現？「6種行為改變」可能是失智症前兆：醫曝預防方法造咖 ・ 21 小時前
很多人內心都是獸控！《戰場的賦格曲》開發商社長：只是還沒察覺罷了
最近台灣獨立團隊拾曉（FromDawn Games）開發的 ARPG 新作《亞路塔：狐狸狐途的麵包冒險》製作人 Lin，最近和《戰場的賦格曲》系列開發商 CyberConnect2 社長松山洋進行了一場特別對談，兩人一起討論「獸人」（Furry）與「獸耳」（Kemomimi）為何吸引人，松山洋甚至表示：「大多數的人都喜歡獸人，只是自己沒有發現而已」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
新北輔具Easy Go App 獲天下城市治理卓越獎
(記者謝政儒綜合報導)新北市社會局建置「線上輔具服務系統」及「輔具 Easy Go APP」，榮獲天下雜誌2025「天下城市治理卓越獎」社會進步組優選。社會局長李美珍19日上午利用市政會議，和輔具中心...自立晚報 ・ 14 小時前
劉品言老公連晨翔是誰？與許光漢激吻、 SpeXial男團出身、理想型喜歡「讓人開心快樂」根本老婆本人 | 柯夢波丹
連晨翔與劉品言今（9日)閃電宣布結婚喜訊，不僅結婚還同時公開懷孕好消息，直接雙喜臨門！這對螢幕情侶正式升格為準爸媽，讓全網驚呼同時也獻上祝福！你對這位高顏值新手人夫了解多少呢？Cosmo幫你整理出 6 個連晨翔的小故事，一起來認識這位帥氣的準爸爸吧！cosmopolitan柯夢波丹 ・ 15 小時前
台中市議員應選62席 民進黨將提名32席拚席次增加
距離明年九合一選舉剩下1年，台中市議員應選為62席，民進黨台中市黨部19日召開執委會，針對2026年市議員選舉建議提名席次進行決議，將提名32席力拚席次增加。國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，黨中央提名辦法尚未出來，目標仍是守住過半席次，正副議長成功連任。民眾黨則拚3席籌組黨團。中時新聞網 ・ 18 小時前
臺東原民歌唱比賽暨原民社福成果展熱鬧登場 唱出歡樂唱出愛
臺東縣原住民族行政處十九日在TTICC原住民文化創意產業聚落舉辦「arikivangavang！114年原住民社會福利聯合成果展暨大手牽小手文化健康站歌唱比賽」（見圖），集結縣內三大原民社福計畫成果，展現原鄉在長者照護、文化傳承與健康促進上的多元創新。現場除成果展示外，還安排「大手牽小手文化健康站歌唱比賽」與多項體驗活動，來自全縣超過百個文健站、約三千名長者齊聚一堂，共同展現出卓越的生命力。縣長饒慶鈴表示，臺東是一個有溫度的城市，長者是最珍貴的文化資產，近年縣府透過文化健康站的深化推動，讓長者從被照顧者轉變為文化行動的主體，將部落智慧、語言與記憶以創新的方式重新被看見。今年的成果展以「文化照護、健康促進、永續共學」為主軸，透過桌遊、動畫、懷舊創作與運動闖關等方式，串聯社福 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
2025秋冬麂皮外套推薦Top 5！Ｍiu Miu時髦百搭，Sandro「這件」Lily許韶恩同款
迎來氣溫驟降、陽光漸短的秋冬時節，外套成了造型關鍵。如果你想擺脫一成不變的皮衣與風衣，今年不妨換上「麂皮」，這股復古材質正強勢回歸伸展台。從Loewe的氣球外套到Miu Miu的滾邊設計，《Bella Taiwan》10月號封面人物Lily許韶恩也率先穿上Sandro拼接設計上鏡，透過柔軟觸感與霧面光澤詮釋不一樣的秋冬態度。bella儂儂 ・ 7 小時前
派脆克持修收藏大公開！Mercari登台尋寶集章任務換紀念品神秘盲盒
日本最大網購市集 Mercari 於今日（ 10/23）舉辦記者會，正式公開於 9/30 上線的最新「Mercari Global App」，並發表未來在台灣的發展藍圖。未來將強化「有趣的挖寶體驗、操作簡單、安心安全」三大核心價值，並將推出各項新功能，特別是在強化安全性方面，也將加入官方檢品服務、認證機制等功能，全面優化購物體驗。Mercari 同步宣布自 10/24（五）至 10/28（二）每日 11:00 至 18:00 將於華山 1914 文化創意產業園區舉辦展出娛樂嗜好收藏品的「開箱！MERCARI 秘密基地」期間限定特展。現場將展出歌手持修、藝人派翠克等名人的私人娛樂嗜好收藏品，並設置了上百個展示櫃，民眾只要完成現場尋寶集章任務就能兌換精美限定盲盒，完成其他現場任務還能體驗超可愛拍貼機及獲得原創御守。透過展覽與互動體驗，民眾將能親身感受「在 Mercari 挖寶」的樂趣！景點+ ・ 15 小時前
邱澤、許瑋甯公開婚紗照 28日辦婚宴
（中央社記者洪素津台北19日電）演員邱澤、許瑋甯合作電影「當男人戀愛時」結緣，2021年12月10日宣布結婚，今年產子喜當新手爸媽，兩人今天公布婚紗照並將於28日舉行婚宴。中央社 ・ 1 天前
南投｜集元果觀光工廠DIY教室，親子同樂烘焙彩繪新體驗
想帶孩子來一趟難忘的親子之旅嗎？來南投絕對不能錯過這個免費又好玩的景點－集元果觀光工廠DIY教室。不僅有豐富的烘焙體驗、色彩繽紛的彩繪課程，還能讓大小朋友一起動手做，享受手作的樂趣！Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 23 小時前
迫不及待！阿湯哥首曝《神鬼獵人》大導演合作照 拿小金人超感動
好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯從影超過40年，於台灣時間17日終於拿下人生第一座奧斯卡小金人，從奧斯卡名導阿利安卓崗札雷伊納利圖獲頒奧斯卡象徵終身成就獎的「主席獎」，感性發言獲得全場掌聲。他今也PO出兩人合作的工作照，直說迫不及待和大家分享。自由時報 ・ 1 天前
拍板！民進黨選對會徵召陳品安參選苗栗縣長 2026挑戰鍾東錦
民進黨備戰2026年地方選戰，民進黨選舉對策委員會今天（19日）拍板，苗栗縣推派縣議員陳品安上陣參選苗栗縣長，將和日前通過的新北市長參選人蘇巧慧，一同在26日中執會正式通過後，完備提名程序。鏡報 ・ 22 小時前
任天堂經典電玩《薩爾達傳說》真人版電影來了！網讚劇照「有還原到」
任天堂經典電玩《薩爾達傳說》真人版電影來了！網讚劇照「有還原到」造咖 ・ 1 天前
中島美嘉開唱嗑滷肉飯補元氣 化身寵粉媽咪嗨唱《NANA》主題曲
【緯來新聞網】日本天后中島美嘉（Mika Nakashima）18日進駐Billboard Live緯來新聞網 ・ 16 小時前