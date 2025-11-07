新頭殼

「秋冬好時光 離島慢旅行」台北國際旅展 華信航空限定優惠一次看

Newtalk新聞 |黃偉柏 綜合報導
2025 ITF 台北國際旅展今 ( 7 ) 日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。 圖：華信航空／提供
2025 ITF 台北國際旅展今 ( 7 ) 日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。 圖：華信航空／提供

[Newtalk新聞] 2025 ITF 台北國際旅展今 ( 7 ) 日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲親臨現場出席開幕儀式，展開為期 4天熱鬧的旅展活動。秋冬正是旅遊最佳時節，有規劃出遊的旅客請把握良機，搶購華信航空所推出的多樣旅展限定優惠，與親朋好友輕鬆玩 GO 台灣之美。

華信航空今年ITF旅展以「秋冬好時光 離島慢旅行」為主題，最大亮點為澎湖、金門、馬祖、花東 2天 1夜只要新台幣 3,299元起，第二人還可享有最高 1,111元優惠；還有澎湖、金門機票加住宿買一送一，兩人同行總價只要 6,666元起的超值優惠。旅展期間搭配「華信愛心同行」公益專案，推出四人同行、買二送二愛心價；現場亦首次推出華信航空精選 LOGO 商品搶購，特殊造型的海東青寶寶吊飾相當可愛吸睛。

廣告

今年華航集團展區為 J1811，華信航空每日17:00～17:20 在主舞台舉辦精彩有獎徵答活動，獎品相當豐富，包括華信航空已絕版的懷舊系列飛機模型、經典空服員公仔、海東青寶寶吊飾、繽紛馬卡龍膠台及環保側背包，還有最新推出由華信空服員手繪的明信片，歡迎民眾前來挑戰領取最具航空特色的獎品。

此外，配合華信航空 APP 訂位購票系統推出新功能，參觀民眾凡於活動現場下載華信 APP 後於商店評分五星，即可獲得小禮品。華信航空 APP 整合各項必備功能，快速有效率，旅客所有訂位購票、行程管理都能在華信航空APP輕鬆完成，讓你秋冬旅遊、說走就走。更多好康資訊 歡迎查詢華信航空官網

查看原文

更多Newtalk新聞報導
離島空運一票難求！華信航空11/11啟動「澎湖居民」緊急機位保留
普發現金萬元！政院：已採多層防線阻詐騙 保障作業安全

華信航空董事長陳大鈞（左三）及總經理莊明哲（左二）親臨現場出席旅展開幕儀式。 圖：華信航空／提供
華信航空董事長陳大鈞（左三）及總經理莊明哲（左二）親臨現場出席旅展開幕儀式。 圖：華信航空／提供
旅展期間搭配「華信愛心同行」公益專案，推出四人同行、買二送二愛心價；現場亦首次推出華信航空精選 LOGO 商品搶購，特殊造型的海東青寶寶吊飾相當可愛吸睛。 圖：華信航空／提供
旅展期間搭配「華信愛心同行」公益專案，推出四人同行、買二送二愛心價；現場亦首次推出華信航空精選 LOGO 商品搶購，特殊造型的海東青寶寶吊飾相當可愛吸睛。 圖：華信航空／提供
今年ITF旅展最大亮點，華信航空推出澎湖、金門、馬祖、花東 2天 1夜只要新台幣 3,299元起，第二人還可享有最高 1,111元優惠；還有澎湖、金門機票加住宿買一送一，兩人同行總價只要 6,666元起的超值優惠。 圖：華信航空／提供
今年ITF旅展最大亮點，華信航空推出澎湖、金門、馬祖、花東 2天 1夜只要新台幣 3,299元起，第二人還可享有最高 1,111元優惠；還有澎湖、金門機票加住宿買一送一，兩人同行總價只要 6,666元起的超值優惠。 圖：華信航空／提供

其他人也在看

國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗　市府證實合法旅館！業者回應了

國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗　市府證實合法旅館！業者回應了

國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰

出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰

出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰

EBC東森新聞 ・ 1 天前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個　超殺機票、住宿優惠一次看

直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個　超殺機票、住宿優惠一次看

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...

FTNN新聞網 ・ 2 小時前
賴清德宣布組觀光國家隊 推動2030年國內觀光產值達兆元

賴清德宣布組觀光國家隊 推動2030年國內觀光產值達兆元

總統賴清德今天（7日）出席2025 ITF台北國際旅展開幕致詞表示，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化；並宣布將組「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8378億元，政府將以「2030年達到兆元產值為目標」。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
政院拍板 4年投入百億拚國旅

政院拍板 4年投入百億拚國旅

國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。

中時新聞網 ・ 12 小時前
全球必訪旅遊勝地阿里山　夢幻楓景、磅礡雲海登場

全球必訪旅遊勝地阿里山　夢幻楓景、磅礡雲海登場

阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明“玩攝阿里山楓紅假期” 【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】連美國〈紐約時報〉和〈國

台灣好報 ・ 5 小時前
普發1萬玩台北！旅宿、景點超狂優惠一次看

普發1萬玩台北！旅宿、景點超狂優惠一次看

[NOWnews今日新聞]臺北市政府觀光傳播局為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高CP值的臺北之...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
達人帶路訪祕境 煙波蘇澳四季雙泉館祭冷泉散步之旅

達人帶路訪祕境 煙波蘇澳四季雙泉館祭冷泉散步之旅

迎接秋冬泡湯旺季，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。

中時財經即時 ・ 1 天前
每日逾2千空位被浪費！高鐵11/10起「提前搭車得先換票」不得直搭自由座

每日逾2千空位被浪費！高鐵11/10起「提前搭車得先換票」不得直搭自由座

台灣高鐵運量屢創新高，但根據統計，每月仍有超過6萬個空位遭浪費，導致部分旅客想買票卻買不到。為避免座位閒置、保障購票權益，高鐵公司宣布自11月10日起，將加強執行「對號座旅客若提早1小時以上搭車，須先行換票」的規定。高鐵呼籲旅客發揮同理心，若臨時提早搭車，務必先辦理換票，以便釋出原座位，讓其他有需求的旅客能順利購票。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
就醫、奔喪不用再搶票！11／11起華信留機位 保澎湖居民急需

就醫、奔喪不用再搶票！11／11起華信留機位 保澎湖居民急需

近期澎湖航線搭機需求攀升，澎湖地方多次向交通部反映盼保留機位給當地民眾，協助緊急返台、就醫等需求，華信航空表示，將自11月11日起啟動澎湖機位保留。

中時新聞網 ・ 1 天前
ITF台北旅展最殺優惠！長汎假期「普發一萬」放大術 加碼各國旅遊優惠

ITF台北旅展最殺優惠！長汎假期「普發一萬」放大術 加碼各國旅遊優惠

年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」將於7日（五）至10日（一），在台北南港展覽館登場。「長榮航空直營旅行社－長汎假期（展區編號J2116）」推出本年度最「鈔」值的旅遊優惠，不論是寒假春節旺季，或是季節熱銷行程，都祭出破盤優惠，要讓大家成為旅遊精省達人！

中時財經即時 ・ 19 小時前
希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」　目標2030年產值破兆元

希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」　目標2030年產值破兆元

即時中心／黃于庭報導總統賴清德今（7）日出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」，他指出，台灣以觀光立國，應善用好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展、造福國人，期盼成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，確立發展方向，提升效益，2030年達到兆元產值目標。

民視 ・ 1 小時前
風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救

風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救

近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南......

風傳媒 ・ 5 小時前
颱風天飛機延誤或停飛、民宿不退費怎麼辦？旅遊不便險可以理賠嗎？

颱風天飛機延誤或停飛、民宿不退費怎麼辦？旅遊不便險可以理賠嗎？

颱風來襲，出國旅遊飛機航班延誤、停飛怎麼辦？如果在國內旅遊想申請退費可以嗎？民宿不退該如何自保？旅遊不便險又該如何申請？Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解。

Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 年前

捷星日本航空12月18日首航高雄-東京航線 祭2998低價吸客

捷星日本航空確定將於12月18日首航高雄-東京（成田）航線，機票即日起開賣，單程最低票價2998元起，且免收燃油附加費。捷星航空總公司位於千葉縣成田巿，是知名的廉航，由日本航空（50%）、澳洲航空（33.3%）和東京世紀租賃公司（16.7%）合資經營，該公司CEO田中正和於9月底拜會高雄市長陳其邁，

自由時報 ・ 6 小時前

《經濟》政院拍板 4年投入百億拚國旅

【時報-台北電】國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。 「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」預計4年投注100.14億元經費，以「北回之巔」和「微笑南灣」為2大主軸，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與內政部國家公園署玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」。 觀光署指出，此計畫會以「三部曲」為願景，首部曲為嘉義，二部曲為澎湖與南灣，三部曲為花東、玉里，116年前完成第一階段亮點建設，117年完成各項亮點建設。以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力的觀光地標軸線。預期可增加10％國內旅遊人次，創造1226億元觀光產值。 卓榮泰昨要求交通部觀光署加速推動計畫，也要求交通部將景點設施維護、老街過度商業化、商品高度重

時報資訊 ・ 7 小時前
紐西蘭將進入旅遊旺季 《米其林指南》將進駐紐西蘭，這「四處」為評選目的地！

紐西蘭將進入旅遊旺季 《米其林指南》將進駐紐西蘭，這「四處」為評選目的地！

紐西蘭奧克蘭皮哈海灘。照片提供：艾爾·古斯裡（AlGuthrie）【旅遊經洪書瑱報導】

旅遊經 ・ 22 小時前
出國玩真的比國旅便宜！旅展業者喊話：現在出發最划算

出國玩真的比國旅便宜！旅展業者喊話：現在出發最划算

ITF台北國際旅展登場，旅遊業者觀察，在普發1萬元、寒假春節9天假期等利多加持下，旅展買氣可較去年成長約2至3成，目前日韓、東南亞等短線市場持續暢旺。也有業者分析，機位供應充裕、關稅影響導致旅遊價格下滑，可確定今年寒假前的國外旅遊市場會非常便宜，更喊話若有假期「出國玩真的比在台灣玩還便宜」。

中時新聞網 ・ 57 分鐘前
秒飛日本楓紅鳥居浪漫大景！銀杏林波波草同賞10大美拍範本

秒飛日本楓紅鳥居浪漫大景！銀杏林波波草同賞10大美拍範本

楓紅,楓葉,銀杏,波波草,南投縣,南投景點,南投楓葉,杉林溪 秒飛日本賞楓景點在這裡！「杉林溪森林生態渡假園區」種有超過3000棵楓葉，10月下旬至11月不僅能賞楓紅同框日式鳥居美景，同期還可賞金黃銀杏林及可愛波波草，快將10大美拍範本筆記起來，找個好天氣上山賞景！

景點+ ・ 1 天前
（有影片）／八堡一圳水岸廊道啟用！二水添新打卡與踏青好去處

（有影片）／八堡一圳水岸廊道啟用！二水添新打卡與踏青好去處

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】八堡一圳廊道開放啦！彰化縣政府今（5）日在二水鄉復興村舉行「八堡一圳 […]

觀傳媒 ・ 1 天前