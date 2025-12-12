秋冬好發耳中風！季節交替慎防聽損 醫：一個月連遇兩例

一名中年女性因左耳突然發生耳鳴、耳悶症狀前來就診，經耳鏡檢查並未發現耳垢塞住或發炎狀況，但考量聽力可能受損，隔天立即安排聽力檢查，結果確診為「突發性聽損」，也就是俗稱的「耳中風」。

耳鼻喉科醫師李典憲在臉書分享，確診後立即開立高劑量類固醇給病患進行治療，並轉診至醫學中心安排後續的腦波與相關抽血檢查。他指出，秋冬季節轉換之際，耳鳴、突發性聽損的病患明顯增加，光是這個月就遇到兩位突發性耳聾患者。

中國醫藥大學新竹附設醫院醫師鄭博斌表示，突發性耳聾是指三天內連續三個音頻的聽力下降超過30分貝，常見原因包括病毒感染、血管阻塞、自體免疫、藥物副作用與生活壓力等，但約九成病例找不出確切病因。

三高族群與吸菸者屬於高危險群，應避免長時間暴露於噪音環境、降低耳機音量。（圖／Photo AC）

鄭博斌提醒，三高族群與吸菸者屬於高危險群，應避免長時間暴露於噪音環境、降低耳機音量，並維持良好作息與健康生活習慣，如規律運動、充足睡眠及壓力管理，以降低耳中風風險。

鄭博斌指出，高壓氧治療能提高身體組織含氧量，改善內耳缺氧、促進血液循環及組織修復，為突發性耳聾的有效治療方式之一。鄭醫師強調，一旦出現單側耳鳴或聽力突然下降，應立即就醫，以免錯過最佳治療時機。

