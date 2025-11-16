秋冬季節交替易焦慮 中醫師李沛穎一張圖教您吃正確

李沛穎中醫師整理了一圖，讓大家一次看懂若容易焦慮，可以多吃哪些食物，而且葷素都有。 圖：其澤中醫診所/提供

[Newtalk新聞] 台中市潭子區其澤中醫副院長李沛穎中醫師說，近來進入秋冬季節交替，常遇到容易焦慮的患者問說：「醫師，我還可以做什麼？多吃什麼？」李沛穎整理了一圖，讓大家一次看懂若容易焦慮，可以多吃哪些食物，而且葷素都有。

首先她教大家多吃低升糖指數的食物。她說，吃糖的確會讓心情比較好，但容易讓血糖波動大，情緒起起伏伏，研究上比較建議大家多吃低升糖指數的食物。例如：全麥穀物、蘋果、芭樂。

再來是高蛋白食物，其中有些含有豐富的色胺酸，而色胺酸是血清素、褪黑激素的前驅物，可以協助心情放鬆、幫助入睡。例如：乳製品、蛋黃、堅果等，色胺酸是人體的必須胺基酸，只能透過飲食攝取。

此外，含Omega-3脂肪酸食物，可以降低發炎反應，有研究認為對輕、中度憂鬱症有幫助。例如：鯖魚、秋刀魚、核桃等。

而包括多補充維他命C及維他命E，像是：芭樂、奇異果、深綠色蔬菜。若是要補充硒、鋅類礦物質，可以選擇牛羊肉、燕麥、糙米等。既然無法改變容易焦慮的個性，就從飲食改變起吧！

