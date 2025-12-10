秋冬季節來臨 嚴防禽流感病毒入侵與擴散

時序進入秋冬，我國位處東亞，已經進入禽流感流行的季節。由於國內家禽飼養場已出現零星案例，農業部獸醫研究所提醒養禽業者強化禽場生物安全，積極防範高病原性禽流感病毒入侵及擴散，保障禽畜健康與全民公共衛生安全。

獸醫所說明，該所利用全基因定序分析案例場的禽流感病毒基因，可將台灣曾流行之病毒分成12個基因型，利用這些資訊可輔助進行流行病學追蹤，掌握病毒的流行趨勢，有效提供主管機關訂定防疫政策之參考。

為了降低禽流感入侵風險，養禽業者必須嚴格執行養禽場生物安全管理，管控人員車輛出入，加強環境清潔與消毒，禽舍的門窗及圍網也要檢修，杜絕野生鳥類及蟲鼠病媒接近禽場。飼養的家禽如有健康狀況或異常死亡，請務必通知縣市動物防疫主管機關協助釐清問題，避免病毒擴散。

廣告 廣告

未依規定通報者，將依《動物傳染病防治條例》處以最高100萬元罰鍰。獸醫所將持續提供實驗室診斷服務。民眾如在住家附近或出外踏青時發現死亡野鳥，亦請即時通報縣市動物防疫主管機關，由縣市動物防疫主管機關代為轉送獸醫所檢驗，協助禽流感疫情的防控。

獸醫所呼籲，禽流感的防疫工作攸關國家農業安全與民眾健康，防範禽流感就是維護國內雞蛋雞肉的穩定供應，保障食的安全，請各界嚴陣以待、攜手合作，防範禽流感病毒入侵與擴散，確保秋冬季節禽畜產業穩健發展。