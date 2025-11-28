秋冬季節就鬱悶？3招防「季節性憂鬱症」上身：多曬太陽、吃原型食物

隨著秋冬季節到來，日照時間逐漸縮短，不少人開始感到情緒低落、無精打采，甚至有些人還會因此經歷長期的情緒困擾，這種現象很可能是「季節性憂鬱症」（Seasonal Affective Disorder）。季節性憂鬱症是一種隨著季節變化而產生的情緒障礙，或許你可以把它想像成「流感」，總在秋冬時期好發，4大症狀小心不知不覺就中標。







什麼是「季節性憂鬱症」？



季節性憂鬱症又稱為「冬季憂鬱症」（Winter Depression），是一種臨床抑鬱症狀，通常發生於秋冬季，並隨著春天來臨而逐漸緩解。

根據醫學研究，這種情緒障礙與光線減少、日照時間縮短有密切關聯，導致人體生理節律失調，進而影響大腦分泌的血清素與褪黑激素，這兩種神經傳導物質與人的情緒、睡眠模式息息相關。當血清素水平下降，容易導致情緒低落與睡眠障礙；而當褪黑激素分泌過多，則可能使白天感到異常倦怠，致使日間嗜睡。





「季節性憂鬱症」4大常見症狀



1. 持續的低落情緒

季節性憂鬱症最顯著的症狀是長期處於情緒低潮，患者常常感到無精打采，甚至失去對日常活動的興趣與動力。這種低落情緒不僅影響工作效率，也會削弱生活的樂趣。

2. 過度嗜睡與疲倦

患者往往會感到極度疲倦，即使長時間睡眠也無法消除困倦感。這種現象與秋冬日照減少有關，因為缺乏足夠的陽光刺激，人體的生理時鐘與內分泌可能發生紊亂，讓人感到難以振作。

3. 體重增加與食慾變化

一些患者會出現食慾增加，特別是對碳水化合物、高熱量食物與甜食的渴望，進而導致體重增加。這與身體試圖應對情緒低落、尋找舒適感有關，但長期過量攝取熱量會引發其他健康問題。

4. 專注力下降與焦慮感增加

季節性憂鬱症患者經常難以集中注意力，工作和學習效率降低，並伴隨著無法控制的焦慮感。這種焦慮進一步加劇情緒波動，形成惡性循環。





「季節性憂鬱症」3大應對方式



1. 多曬太陽

「曬太陽」是目前治療季節性憂鬱症最有效的方法之一。透過太陽光的照射，除了能幫助人體補充所需的「維生素D」外，還能調節生理時鐘並平衡體內激素分泌。每天早晨進行30分鐘至1小時的日曬療法，能有效提升血清素分泌，改善情緒與精神狀態。

2. 規律作息飲食與戶外活動

雖然秋冬氣候寒冷，但仍應儘量保持規律的作息與飲食，並增加戶外活動時間。即便日照減少，戶外的自然光仍然對人體生理節律有正向影響，適度的運動也能促進血清素的釋放，維持情緒的穩定度。另外，建議可以多攝取蔬果等原型食物，像是魚類就能補充天然的維生素D，這種營養素有助於調節憂鬱情緒。

3. 心理諮商與藥物治療

其實每個人多多少少都會被「季節」及「天氣」給影響心情，所以倒也不必太過擔心。只不過若症狀嚴重，無法靠自我調適改善，則應尋求專業的心理諮商師或精神科醫生的協助。醫生可能會建議進行抗憂鬱藥物治療，或結合認知行為治療（CBT）等方式，透過專業介入來減緩病症。





流感般的「季節性憂鬱症」



季節性憂鬱症是現代人常見的心理健康問題，尤其好發於秋冬季節。然而，透過正確的了解和積極的應對方式，這種情緒障礙是可以得到有效管理的。面對情緒低潮，不必感到害怕或質疑自己，藉由適時的求助與調整生活方式，才能在陰鬱的季節裡找到內心的陽光。

（本文獲Bella儂儂授權轉載，原文為：秋冬季節特別容易鬱悶嗎？小心罹患「季節性憂鬱症」：4大症狀、3大應對方式一篇看）

