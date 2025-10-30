秋冬容易頭好痛、心好緊？營養師建議攝取鯖魚：Omega-3補腦護心顧健康
入秋後早晚溫差大，許多人開始出現頭痛、暈眩、手腳冰冷或心口緊悶等症狀。營養師張語希指出，當氣溫驟降、冷風吹拂時，人體由於內外溫差明顯，會啟動自我保暖機制，血管會自然收縮，這也是為什麼秋冬容易造成頭痛或心口緊悶的主因之一。
若再加上現代人普遍外食、缺乏運動，體內慢性發炎更容易加劇。要從日常飲食中做好「保暖調理」，除了少鹽少油，多攝取富含Omega-3的魚類食物，尤其是營養價值極高的鯖魚，就能幫助身體從裡到外溫和運行。
營養師點名秋冬症狀，吃鯖魚補腦護心
營養師張語希表示，許多秋冬常見的不適，像是頭痛問題背後都與循環不良而引起慢性發炎有關。營養師張語希補充說明：「冷空氣會讓血管收縮，再加上飲食油膩，血管更容易因為刺激而引起不適，建議可透過飲食改善，特別是補充抗發炎的Omega-3脂肪酸。」
鯖魚正是Omega-3含量最高的魚種之一，富含EPA與DHA兩大營養成分，可以減少血管收縮，同時促進腦部運作。營養師張語希指出：「EPA能抗發炎、改善血液流動，DHA則可提升專注力與記憶力，對於秋冬感到疲倦、頭暈族群特別有幫助。」
鯖魚營養全面，是腦與心的雙重守護者
除了Omega-3脂肪酸之外，鯖魚還富含維生素D、B12、鐵與硒，有助強化免疫力與代謝。特別是在秋冬日照減少的季節，維生素D攝取量不足容易導致情緒低落，而鯖魚正好能彌補缺口。
營養師張語希補充說明：「許多人到了冬天容易感覺心煩或焦慮，這其實與代謝與營養攝取有關。」適量補充鯖魚中的營養，不僅能穩定情緒，還能減少心血管的負擔，讓整體身體運作更順暢。
全家輕鬆補營養首選「戎的魚店」鯖魚
談到食補，最重要的仍是「食材品質」。來自南台灣屏東潮州、深耕水產25年的老字號品牌「戎的魚店」，便是許多注重健康家庭的首選。創辦人周漢文以多年漁業經驗親自把關，以HACCP認證工廠全程低溫處理，鎖住魚肉的新鮮油脂，同時杜絕藥物殘留與重金屬風險。
品牌招牌「薄鹽鯖魚」更是秋冬養生的必備食材。簡單的薄鹽調味保留原味，不論是香煎或清蒸，都能讓家人輕鬆攝取到完整營養。不少主婦分享：「天氣變冷時清蒸一盤鯖魚，肉質細嫩、油脂滑順，吃完整個人都暖起來，也不會有油膩負擔。」
吃對魚照顧好健康，就能安心過秋冬
秋冬是身體最容易出狀況的季節，與其被寒氣困擾，不如從餐桌上開始照顧自己。營養師張語希提醒：「每週攝取兩至三次富含Omega-3的魚類，例如鯖魚就能有效降低不適反應，讓狀態更穩定。」
這個秋冬，不妨讓「戎的魚店」的薄鹽鯖魚常駐冰箱，用簡單烹調就能吃出健康，給自己最溫柔的防護，讓你在冷冽季節中依然狀態良好、思緒專注。
《戎的魚店》官方網站探索更多：https://www.zong-fish.com.tw/
