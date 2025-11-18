秋冬必備毛絨包、CP值大爆表！2千起收：小CK、PEDRO…變身軟萌系女神

（圖／品牌提供）

秋冬的包款主角毫無懸念就是要來一顆毛絨包，不只瞬間提升可愛度與溫暖指數，還能拍照更上鏡、氣氛感直接拉滿！這次整理5款柔軟蓬蓬的平價毛絨包，通通2~4千元入手，毫不猶豫想一次打包好幾顆啦～

毛絨包推薦：CHARLES & KEITH Nelly毛邊保齡球包

可愛的Nelly保齡球包型，秋冬必收款～以米褐色調搭配捲毛飾邊營造溫暖氛圍，環保麂皮與毛絨質地形成觸感對比。維持經典輪廓，季節感設計適合秋冬穿搭，為造型增添柔和層次。

CHARLES & KEITH Nelly毛邊保齡球包／2,390元（圖／品牌提供）





毛絨包推薦：CHARLES & KEITH Nelly麂皮托特包

這款討喜的托特包以米色麂皮質感展現溫潤自然美學，毛絨邊飾增添冬季溫暖氛圍感。結構隱藏實用收納空間，可拆卸背帶提供使用靈活性。搭配針織與毛料單品，營造舒適愜意的季節造型。

CHARLES & KEITH Nelly麂皮托特包／2,190元（圖／品牌提供）





毛絨包推薦：CHARLES & KEITH Cesia毛毛肩背包

這顆Cesia肩背包，超像背著泰迪熊上身！溫潤米色搭配毛毛材質，營造冬季專屬的溫暖氛圍。拼接皺褶質感，呈現柔軟又具層次的視覺效果。隨性搭配針織或大衣，即刻展現慵懶而精緻的冬日風格。

CHARLES & KEITH Cesia毛毛肩背包／2,190元（圖／品牌提供）





毛絨包推薦：PEDRO迷你肩背包

小巧精緻的這款迷你肩背包展現了完美的平衡感：流暢的線條、柔和的曲線以及適度的結構。採用優質小牛皮製成，搭配同色系金屬配件，簡約中透出細膩，適合日常搭配。

PEDRO迷你肩背包／3,990元（圖／品牌提供）





毛絨包推薦：PEDRO肩背包

這款肩背包在經典設計中融入了柔和與流暢的元素，以展現優雅的風格。選用柔軟的小牛皮材質，帶來輕鬆自然的感覺，並配以結構感明確的腰帶裝飾，勾勒出俐落的輪廓。品牌五金和磁扣設計，細節簡約卻不失用心。

PEDRO肩背包／4,390元（圖／品牌提供）





