秋冬情緒低落不是你想太多！專家教你穩定心理狀態的自我照顧法

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

文: 陳惠娟(國泰綜合醫院精神科臨床心理師)

小芳今年剛升大學，平常很喜歡和朋友出去走走。可是進入十月後，她發現自己越來越懶得出門，常常一下課就直接窩在宿舍。天黑之後特別容易覺得疲倦，心情也比夏天時更低落。原本有興趣的社團活動，也都提不起勁參加，「是不是我太懶惰了？」小芳這樣懷疑自己。其實，這並不是單純的懶散，而是許多人在秋冬季節會遇到的心理狀態。

為什麼秋冬季節容易影響心理狀態？

進入秋冬後，日照時間縮短，大腦中負責調節情緒以及日夜節律的生理時鐘受到影響。當陽光減少時，體內血清素的分泌量會下降，而褪黑激素則增加，讓人更容易感到疲倦與憂鬱。此外，天氣變冷使人出門意願降低，社交與活動減少，孤單與焦慮的感覺也更容易出現。

廣告 廣告

除了生理因素外，秋冬往往也是壓力累積的季節。年底前的績效考核、報告結案、假期安排與家庭聚會，常讓人覺得責任繁重且喘不過氣。有些人會以為這只是「懶散」或「沒動力」，但其實背後往往是壓力與情緒交織的結果。當焦慮無法適當排解時，可能會轉化成身體症狀，如頭痛、失眠、胃口改變或慢性疲倦，形成惡性循環。

秋冬常見的心理困擾

季節性情感疾患 核心症狀：憂鬱症的一種類型，會出現情緒低落、嗜睡、食慾增加（特別想吃澱粉與甜食）、體重上升以及對事物失去興趣等。

發生率：在北半球高緯度地區可達5–10%，台灣因氣候較溫和，比例較低，但仍有季節性情緒波動的民眾。 一般性的情緒低落與焦慮 並非達到臨床診斷標準，但仍可能出現注意力下降、效率變差、心情煩躁等。 睡眠障礙 可能表現為「越睡越累」、「晚上難以入睡」或「清晨早醒」。 慢性病患者的心理壓力 秋冬是呼吸道與心血管疾病惡化高峰，患者容易因擔心病情而產生焦慮或憂鬱感。

自我照顧建議：想在秋冬維持穩定的心理狀態，最重要的是「維持規律」。

1. 光照與作息調整

日光照射 ：每天至少20–30分鐘戶外活動。

固定作息：盡量每天同一時間起床與就寢，避免長時間午睡。

2. 規律運動

運動能促進血清素與多巴胺分泌，改善情緒與專注力。

建議：快走、慢跑、瑜伽、居家伸展，每週 150 分鐘中等強度即可。

3. 心理調適

情緒日記 ：每天花5分鐘寫下心情，幫助覺察與自我調整。

放鬆技巧 ：深呼吸、正念冥想、溫和瑜伽，降低身心緊繃。

社交支持：主動與朋友或家人保持聯繫，即使是線上聊天也有幫助。

4. 環境布置

保持居家環境明亮，白天拉開窗簾，晚間使用暖光燈。

增加生活中的小確幸，例如播放喜歡的音樂、布置舒適角落。

什麼時候該尋求專業協助？

若你發現情緒低落、疲倦或睡眠困擾持續超過兩週，甚至影響到工作與人際關係，超過日常適應範圍，就建議尋求專業協助。臨床心理師可協助釐清壓力來源，並教導具體的情緒調節與思考調整技巧；精神科醫師則可視情況搭配藥物治療，幫助身體恢復平衡。

秋冬季節轉換，不只要注意保暖與預防感冒，也要留心自己的心理狀態。適度曬太陽、規律運動、心理調適，就是最佳的自我照顧策略。

記住：心理健康和身體健康同樣重要，提早因應，就能讓秋冬過得更溫暖自在。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·老年人多重用藥易跌倒！藥師示警「這6種藥物」最危險 服藥後這樣做最安全

·專家示警「這些食物」會干擾藥效，千萬別一起吃！ 起司、全麥麵包都上榜