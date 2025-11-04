秋冬新冠疫情將升溫，11/12 再增 Novavax JN.1 疫苗供應！12 歲以上可選接種廠牌

新冠疫情雖仍處低點波動，但疾管署今（4）日指出，上週門急診就診人次較前一週略升 2％，預期秋冬季節來臨，疫情將會升溫，呼籲高風險民眾儘早接種疫苗。考量民眾不同需求，疾管署宣布，除既有莫德納 LP.8.1 疫苗，將於 11 月 12 日起再新增提供 Novavax JN.1 疫苗，滿 12 歲以上且未接種的公費對象可擇一廠牌接種；滿 6 個月以上至 11 歲的公費對象則可接種莫德納 LP.8.1 疫苗。

廣告 廣告

依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第 44 週（10/26-11/1）新冠門診門急診就診計 1,398 人次，較前一週略升。近 7 日（10/28-11/3）新增 6 例本土病例，均未接種本土疫苗；另 1 死亡病例為 65 歲以上且具潛在病史。

新冠重症風險仍高，20 多歲女病情未見好轉

新冠重症、死亡機率是流感 2 倍，防疫醫師林詠青分享，一名 20 多歲、患有免疫低下疾病的南部女性，上次接種新冠疫苗已是 2022 年，今年 10 月底出現發燒、呼吸困難，急診就醫經新冠快篩、PCR 陽性確診；另抽血發現發炎指數上升、胸部 X 光呈肺炎表現，研判為新冠重症併發肺炎，現已收治加護病房一週，但病情未有改善。其 3 名同住家人無不適症狀，可能屬於社區感染。

目前國內近四週檢出變異株以 NB.1.8.1 為主，鄰近地區如中國、香港、日本、韓國也是如此；國際上則以西太平洋、歐洲、非洲區署新冠病毒陽性率增加，前往這類地區的民眾須多加注意。疾管署發言人曾淑慧表示，接種疫苗是降低新冠感染、重症最有效的方式，且接種後 2 種才會產生完整保護力，呼籲高風險民眾儘早接種。

疫苗接種點遍布全台，民眾可線上查詢預約

今年 10 月 1 日公費新冠疫苗開打至今，已累計 106 萬接種人次，為去年同期 1.2 倍。為滿足民眾多元疫苗接種需求，曾淑慧指出，除既有莫德納 mRNA 疫苗，11 月 12 日起疾管署再提供 Novavax JN.1 蛋白質次單元疫苗，兩者皆經食藥署和核可為安全、有效，符合公費資格的民眾可依適應症選擇。

今年約有 4,400 餘家接種合約院所，另全聯、大全聯及家樂福亦於指定門市及時段設置疫苗接種站，民眾可先透過各地方政府衛生局、疾管署全球資訊網頁「114 年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或 1922 防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

文／周佩怡、圖／Emily