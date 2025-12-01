秋冬易憂鬱！臨床心理師揭「1關鍵」助穩定身心、調好情緒

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】大一新鮮人小芳進入十月後，漸漸提不起勁外出，下課就待在宿舍，天黑後特別疲倦，心情也比夏天更低落，連喜歡的社團活動都失去興趣。她以為是「懶惰」，但其實這是許多人在秋冬會出現的心理狀態。

日照減少生理時鐘受影響 秋冬易出現情緒波動

國泰綜合醫院精神科臨床心理師陳惠娟指出，秋冬日照縮短會影響負責調節情緒的生理時鐘，血清素下降、褪黑激素增加，使人更易疲倦、沮喪。加上天冷減少外出與社交，孤單感與焦慮更易浮現。年底又常伴隨工作、學業、家庭等壓力，多重因素交織時，就可能演變出注意力下降、睡眠問題、胃口變化與慢性疲倦。

季節性情緒困擾增加 慢性病族群也易受影響

秋冬常見的心理困擾之一是「季節性情感疾患」，屬於憂鬱症的一類型，會出現情緒低落、嗜睡、胃口大增與對事物失去興趣等。北半球高緯度地區盛行率可達 5–10%，台灣雖較低，但季節性情緒波動依然存在。另一部分民眾會在秋冬感到焦慮、煩躁或效率下降，雖未達臨床診斷，仍需留意。慢性病患者因天冷使病況波動，也可能因擔心健康而增加心理壓力。

維持規律步調 是秋冬穩定情緒的核心策略

陳惠娟臨床心理師提醒，秋冬自我照顧的關鍵在於「維持規律」。每天適度日照有助穩定情緒與作息，固定睡眠時間並避免過度午睡，可減少身心混亂；規律運動能促進血清素與多巴胺，改善情緒與專注力；簡單的情緒紀錄、深呼吸或正念練習也能降低緊繃。此外，保持居家空間明亮、營造舒適角落及維持基本社交互動，都是提升心理韌性的方式。

情緒困擾持續兩週 應盡早尋求專業協助

若情緒低落、疲倦或睡眠困擾持續超過兩週，甚至影響工作、人際或生活品質，就建議尋求臨床心理師或精神科協助。專業人員可協助理解壓力來源、提供情緒調節方法，必要時也能透過藥物治療協助身體恢復平衡。

