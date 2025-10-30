秋冬最火配件是它？《膽大黨》× KlassiC.聯名眼鏡、放膽搞怪，OWNDAYS一站購足超貼心
千萬別低估眼鏡的戰鬥力，它可是今年最強的造型武器！無論是墨鏡、光學眼鏡都超受歡迎，特別是今年的潮流關鍵字就是—敢戴、敢怪、敢出圈。無論是想化身動漫裡的中二主角、還是走極簡知性派路線，一副對的眼鏡，能讓你在秋冬街頭瞬間變身時髦潮人！
KlassiC.攜日本爆紅動漫《膽大黨》放膽搞怪、聯名眼鏡強勢登場
KlassiC. 首度跨界攜手日本爆紅動畫 《膽大黨》，打造一場「快感、瘋狂、搞怪」的跨次元盛宴。將動漫靈異世界與潮流眼鏡設計巧妙融合，讓日常戴鏡也能像進入冒險舞台，全面引爆次元快感！
《膽大黨》自 Netflix 上線以來橫掃全球榜單，更在社群引爆熱潮。KlassiC. 這次將角色靈魂融入鏡框設計，推出多款聯名眼鏡，細節暗藏專屬角色 icon，讓粉絲能把最愛角色隨身帶著走。聯名以《膽大黨》人氣角色為靈感，將角色性格與劇中反差巧妙轉化為日常百搭的光學鏡框與墨鏡，打造兼具時尚感與收藏價值的跨界單品。
配到好系列：以小桃、厄卡倫、愛羅三位角色為設計核心，方框、圓框與多角框型展現中性百搭、甜美與個性張力。鏡框細節呼應角色特色，如金屬鼻墊、雙層板料與鏡腿暗藏 icon，讓粉絲在日常穿搭中也能展現對角色的喜愛。
摺疊墨鏡系列：小桃、厄卡倫、寺仁、高速婆婆四款角色墨鏡，以圓框或不規則框型搭配特殊反光與漸層元素，莊頭、鏡腿設計融入專屬彩蛋與角色細節，兼具潮流感與趣味性。每款附專屬摺疊墨鏡盒與拭鏡布，實用與收藏兼具。
2025秋冬眼鏡趨勢揭密，OWNDAYS一站購足
說到潮流眼鏡，當然不能少了OWNDAYS阿～這次搶先釋出秋冬眼鏡時尚趨勢，完美融合了復古風格與極簡主義並存；強調輕盈透明感且功能兼具輕量化與舒適度的鏡框，長時間配戴毫無負擔。同時，搭配特殊鏡片如抗藍光、變色片，更滿足了多重生活需求的數位世代，成為日常必備單品。
而且貼心的OWNDAYS秉持「一站購足」的便利性，無論是潮流墨鏡、功能性眼鏡或時尚大框設計，通通都買得到，隨心所欲地搭配出個人專屬風格。
