秋冬最狂聯名鞋清單：BAPE®攜手STRAY KIDS推聯名款、限量秒殺…Swarovski X PUMA超閃賽車鞋必收

2025下半年潮鞋登場、這波不追真的會後悔！除了有Swarovski X PUMA 超閃賽車鞋，還有HOKA 與高端機能服飾品牌oqLiq 的跨界合作，以及最引爆粉絲搶購的BAPE® × STRAY KIDS 聯名BAPE STA™鞋款、限量就是殘忍的～每款都話題滿滿，穿上就是全場焦點，絕對值得入手！

SwarovskiX PUMA超閃賽車鞋

源自賽車傳承的經典鞋款 PUMA Speedcat 以高訂視角再現風華，成為極具收藏價值的限量之作。鞋身共鑲嵌約5,316顆不同尺寸與色彩的Swarovski水晶，呈現閃耀細節與流線輪廓。憑藉精密Swarovski水晶轉印技術，PUMA 經典標誌綻放耀眼光彩，令速度與格調達至巧妙平衡。

HOKA 攜手高端機能服飾品牌 oqLiq 跨界潮鞋

多次受邀倫敦與紐約時裝週的台灣品牌 oqLiq，以前衛科技布料與結構設計聞名；此次攜手 HOKA Mafate Lifestyle，將山野靈魂帶上臺北時裝週的伸展台，注入一股自由而流動的能量。以「連結」與「距離」為核心意象，展現都市與自然、行動與停留之間的獨特魅力，HOKA Mafate系列鞋款作為秀款造型關鍵元素，象徵蜿蜒山徑與無限挑戰的賽道，也映射身體與地景之間的張力與平衡。此次合作讓 HOKA Mafate 不僅象徵運動性能的延伸，更轉化為時裝舞台上關於自由與自我探索的語彙。

將系列代表作匯聚為 Mafate Lifestyle，以越野能量注入都市節奏，系列展現三種取向—復古、混血與極簡：Mafate Speed 2 以經典造型結合現代材質，搭載 Meta-Rocker 結構，步伐輕盈流暢；MafateSpeed 4 Lite 採半透明輕量鞋面，勾勒極簡純粹的視覺風格。

BAPE® ×STRAY KIDS 限量聯名系列BAPE STA™

BAPE® × STRAY KIDS 聯名系列，在 Stray Kids 世界巡迴演唱會的首爾安可場上首次亮相，由8位成員分別演繹其代表的 SKZOO 角色，加上 BAPE® COLOR CAMO 突顯每位成員的獨特風格，深具收藏價值，也是時尚與音樂結合的重要里程碑。

為慶祝與STRAY KIDS的首次合作，BAPE®更新了獨家發售的經典BAPE STA™。這款特別版採用大膽的COLOR CAMO設計，靈感來自該團體的所有八名成員。每雙鞋都配有展示SKZOO和BABY MILO® 的鞋帶釦飾，展現個性和創建獨一無二的BAPE X STRAY KIDS BAPE STA™。

