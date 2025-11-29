秋冬最美花海 4大玫瑰秘境請收！雅聞湖濱療癒森林太好拍、台中小王子園區成最新打卡點

Photo Credits：vivian611027、rose_house_group

秋冬不只落羽松最吸睛，玫瑰花海也悄悄迎來最迷人的綻放季！特搜全台 4 大玫瑰賞花點，一次收集粉嫩、紅寶石、橙色與香檳色等多品種花海。無論是想散步拍美照、沉浸花香療癒感，還是規劃親子假期，都能在這些玫瑰秘境找到專屬的浪漫色調。

【秋冬4大玫瑰秘境】

雅聞湖濱療癒森林/全台最大玫瑰花園免費入園看浪漫花牆

小王子玫瑰園/台中最新景點賞萬朵玫瑰

南法玫瑰莊園/桃園大溪秘境莊園餐廳賞花享午茶

士林官邸玫瑰園

雅聞湖濱療癒森林/全台最大玫瑰花園免費入園看浪漫花牆

Photo Credits：vivian611027、sunlightbai、linedwige

位於台南後壁新開幕的「雅聞湖濱療癒森林」，是雅聞集團首創的療癒森林花園，佔地一萬五千坪，進湖濱森林，映入眼簾的是玫瑰與香草環繞的英式脈輪花園與法式香榭大道，另有「熱帶雨林」與「古典玫瑰」共四大花園，以及歐風泥作小屋等異國造景，免費開放參觀，要讓民眾感受花草植木的天然療癒能量。

地址：台南市後壁區上茄苳里 12 之 66 號

小王子玫瑰園/台中最新景點賞萬朵玫瑰

Photo Credits：duddy10759、mina25185291、tsaivincent

台中最新亮點「小王子玫瑰園」，就位在知名的東海大學中，由校友同時是古典玫瑰園的創辦人贊助設立，就位在東海湖畔旁，以《小王子》故事為主軸，打造玫瑰花園拍照場景。圍繞種植包含粉、紅、橙、白等多種品種玫瑰，搭配溫柔日光，隨便拍都像童話夢境。

地址：台中市西屯區臺灣大道4段1727號(東海大學中)

開放時間：週一不開放。

南法玫瑰莊園/桃園大溪秘境莊園餐廳賞花享午茶

photo Credits：elena_0921、september__5、sshihhan

充滿異國氛圍的南法玫瑰莊園，是花園也是歐式庭園餐廳，整座園區宛如置身南法普羅旺斯，浪漫花園與精緻異國風味料理，在大溪市郊的山腳下，享受蟲鳴鳥叫與花香撲鼻的休日時光，

地址：桃園市大溪區復興路346-3號

交通資訊：桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線路公車至「大溪」站下車後，步行約 15 分鐘抵達。

士林官邸玫瑰園

hoto Credits：chih07090616、lucy_mayo2

士林官邸可說是台北市內匯集各種花卉的勝地，過去曾作為先總統蔣中正夫婦的官邸，中西風格兼具的庭園現今轉型為開放式公園。每年3月可在蔣夫人最喜愛的玫瑰園內，欣賞近100種、約2,000株的玫瑰盛開。

地址：台北市士林區福林路60號

交通資訊：捷運士林站步行 11 分鐘前往

撰文者/ 海的那編