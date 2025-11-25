秋冬最適合划獨木舟 鵬管處邀民遊賞東港大鵬灣

秋冬時節是屏東東港大鵬灣最適合划獨木舟的季節，鵬管處邀請大家來大鵬灣進行秋冬限定的獨木舟、重型帆船與單車綠色遊程等活動。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣東港鎮大鵬灣，一向以平穩水域與得天獨厚的內灣潟湖景緻聞名，而真正最適合划獨木舟的季節，其實不是夏天，而是秋冬時節。

獨木舟許姓業者表示，秋冬期間，大鵬灣域受到中央山脈的天然庇護，幾乎不受東北季風影響，水域穩定度大幅提高，整體環境平靜舒適。再加上氣溫涼爽、不會寒冷，從早到晚都宛如夏日傍晚般的最佳體感，是進行獨木舟活動的黃金季節，適合全齡共享的獨木舟環境，很多公司團體會選這時節來大鵬灣辦理員工旅遊。

大鵬灣單車站羅姓業者也表示，秋冬期間除了划獨木舟外，大鵬灣擁有完整串接環灣景點的自行車道，騎單車用十五公里以下緩慢的時速，沿途可欣賞濕地生態、觀察候鳥覓食與低調優雅的紅樹林景致，是探索大鵬灣自然風光很棒的方式。

大鵬灣國家風景區管理處處長王玟傑強調，行家都知道的祕密，現在分享給遊客，這個秋冬就來體驗吧！在這個最舒服、最安全、最愜意的時節走進大鵬灣，選擇秋冬限定的獨木舟、重型帆船與單車綠色遊程，讓旅途充滿新鮮感與體驗魅力。