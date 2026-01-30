秋冬校園傳染病升溫！醫示警「水痘」傳染力是流感、腸病毒的6倍，籲及早補齊第2劑疫苗





秋冬適逢流感及腸病毒疫情高峰期，校園傳染病風險隨之升高。其中，水痘因傳染力極強，不僅容易造成校園群聚感染，還可能引發肺炎、腦炎等嚴重併發症。根據疾管署統計顯示，台灣兒童水痘感染人數持續增加，以7至12歲的國小學童為主要感染族群。專家提醒，單靠一劑疫苗或過去感染經驗，並不足以完全防護，家長與學校應提高警覺，落實疫苗接種與環境衛生管理，降低孩童感染及群聚風險。

水痘危機不止於出疹！免疫低下者併發症風險高

根據衛生福利部疾病管制署《健保門診及住院就診人次統計-水痘》統計，112年全台水痘感染人次累計約近28,000人；而113年度已累計超過30,000人，其中以7至12歲年齡層為主要感染族群。國小學童因接觸密集、免疫力尚未成熟，不僅是水痘感染的高風險群，其感染人數更呈現逐年上升的趨勢。若校園內爆發群聚感染，不僅可能延誤孩子學習進度，也增加家庭照顧壓力，甚至可能傳染給同住者的照顧者們，進而衝擊整個家庭生活與工作。

廣告 廣告

但是仍有民眾對於水痘預防存有迷思，部分家長認為「接種一劑疫苗即已足夠」。事實上，根據疾管署資料顯示，若同一空間有人罹患水痘，未具足夠免疫力者有近九成機率在同一空間二次傳染。即便曾感染或接種過一劑疫苗，仍可能發生突破性感染。台灣兒童感染症醫學會理事長暨林口長庚兒童感染科主治醫師邱政洵指出，水痘傳染力遠高於流感與腸病毒，其傳染力為流感及腸病毒達6倍以上。臨床上不乏遇到已接種一劑疫苗的孩童發生突破性感染的個案。

此外，水痘感染不僅止於皮膚出疹，更可能引發肺炎、腦炎等嚴重併發症。邱政洵表示，臨床診治過部分免疫力低下的孩童，在感染水痘後引發呼吸衰竭併發症，需仰賴插管治療。對於白血病孩童和新生兒等特殊患者，水痘併發症致死率甚至可高達10％，顯示其潛在風險不容小覷。

針對另一常見迷思「感染過水痘便可終身免疫，無須擔憂後續影響」。需要注意的是，水痘病毒即使在感染痊癒後，也會終生潛伏於神經節，當人體免疫力因年齡增長、壓力或疾病而下降時，病毒可能再度活化，引發帶狀疱疹（俗稱皮蛇），增加長期健康風險。

依醫囑施打第二劑水痘疫苗 守護孩子健康不缺席

邱政洵強調，依醫囑施打第二劑水痘疫苗，不僅降低孩童水痘群聚感染風險，更幫助孩童預防未來成人後因曾感染水痘造成病毒潛伏，而引發皮蛇症狀的風險。研究顯示，為遠離水痘病毒感染威脅，應維持良好環境衛生、保持雙手清潔與室內空氣流通，並依醫囑接種第二劑水痘疫苗，有機會將水痘預防保護力提升至九成，降低感染風險及未來帶狀疱疹的發生機率。

在全球防治趨勢下，目前已有包含加拿大、美國、香港、日本等近30個國家規範兒童兩劑式水痘疫苗接種制度，目的在提升整體社區防護並降低突破性感染的發生率。世界衛生組織（WHO）也建議各國採行兩劑式常規免疫政策。

臺灣衛生福利部亦與國際政策接軌，建議兒童應依時程完成兩劑接種：於滿1歲時接種第一劑，並於4到6歲時依醫囑接種第二劑水痘疫苗，提升保護力至9成以上，降低感染、群聚事件與重症風險。針對民眾對於疫苗保護力與接種後不良反應的疑惑，水痘疫苗與任何疫苗一樣，接種後不一定能對所有的接種者產生保護作用，常見不良反應包括注射部位皮疹、發燒、過敏反應。如有任何醫療疑問，務必洽詢專業醫療人員。

台灣兒童感染症醫學會也呼籲，為避免水痘在校園內蔓延，進而影響學童健康與學習，家長應提高警覺，除協助孩童落實勤洗手、維持良好個人及環境衛生、保持室內空氣流通外，更應主動諮詢專業醫療人員有關孩童疫苗接種狀況，確認家中孩童是否已完成兩劑水痘疫苗接種，共同守護孩童的健康與學習環境。

資料提供：台灣兒童感染症醫學會

【延伸閱讀】

水痘是什麼？要隔離嗎？水痘症狀、傳染途徑及治療一次看

水痘疫苗需要打第二劑嗎？自費多少錢？水痘疫苗接種懶人包

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣



更多良醫文章

阿茲海默症發病風險降7成！第一名神經內科醫師教你預防「腦退化」

父親、丈夫皆因癌死...國寶女醫莊淑旂：屁和打嗝，是癌症與猝死關鍵

