秋冬森林火災好發季節 中部逾30個單位開會因應

〔記者張協昇／南投報導〕秋冬天乾物燥，是森林火災好發季節，為整合森林火災防救資源及協調各政府單位動員能量，林業及自然保育署南投分署近日邀集中央、地方逾30個單位召開森林火災防救業務交流會議，除加強山區用火、防火宣導，並透過經驗分享及資源盤點，綜整各單位救災量能，以因應森林火災突發狀況。

林保署南投分署表示，每年10月起，該分署即會在轄屬5個工作站進行防火演練，近日也邀請玉山國家公園管理處、日月潭國家風景區管理處、參山國家風景區管理處、彰化縣政府、南投縣政府等相關單位，針對火災動員、搶救及取水地點、方式進行討論，讓與會單位熟悉森林火災的防救流程，確保萬一森林火災發生時應變協調整合流暢，提升森林火災處置效率。此外，也更新各單位聯繫人員及管道，並將加強針對登山客、包商及山區民眾進行山區用火、防火宣導。

林保署南投分署分署長李政賢表示，唯有事前加強聯繫與防災整備，災害發生時，各單位才能及時啟動各項緊急應變措施，發揮一加一大於二的力量，也呼籲民眾秋冬季節進入山林，更應嚴防森林火災，儘量避免用火，用火時務必注意相關規定，共同愛護台灣珍貴美麗的山林。

