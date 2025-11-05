秋冬注意3大呼吸道病毒 醫籲勿輕忽RSV威脅
（中央社記者曾以寧台北5日電）秋冬是呼吸道傳染病活躍季，醫師提醒，除民眾熟知的流感、COVID-19，RSV的傳播力與威脅性也不容小覷，不僅可能造成慢性病惡化、增加失能失智風險，更是嬰幼兒呼吸道大魔王。
台灣感染症醫學會理事長張峰義今天在衛教記者會說明，秋冬有3個呼吸道病毒可能對特殊族群造成重症威脅，其中除了今年較早開始流行的流感、和情況較緩和的COVID-19（2019冠狀病毒疾病），還有呼吸道融合病毒（RSV），也正在流行中。
張峰義指出，近年越來越多研究發現，高風險族群在感染這些病毒後，容易發生二度細菌感染，也容易造成心肌梗塞、中風等心血管、腦血管疾病，增加失能風險，也更容易誘發失智。
張峰義說明，雖然COVID-19、流感現在都有抗病毒藥物，但是因為初期症狀特異性不明顯，較難診斷，有可能在確診重症時再用藥已經來不及，因此疫苗仍更為可靠。RSV則仍沒有抗病毒藥物，因此唯一可行的預防方式，就是打疫苗。
台灣胸腔暨重症加護醫學會、台北榮民總醫院胸腔部醫師馮嘉毅指出，RSV傳染力極強，1名感染者平均可傳染3人。且年長者感染RSV易併發肺炎，造成嚴重症狀，死亡率更是流感的兩倍。
馮嘉毅指出，RSV除了是導致年長者與免疫功能低下成人住院的前3大病毒外，慢性肺部疾病、心血管疾病、腎臟疾病、肝臟疾病、神經疾病、血液或代謝疾病等高風險族群，一旦感染RSV後，住院率是健康成人的6.2倍，並可能導致原有慢性病急性惡化。
台灣周產期醫學會理事長施景中則指出，RSV的盛行率高於COVID-19、僅次於流感。且根據世界權威期刊中的回顧型文獻，7成嬰幼兒會在1歲前感染RSV，其中約1/5可能住院，住院嬰兒中又有約1/4需要住加護病房治療，且就算治療痊癒，也可能留下氣喘等病症。
台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說明，在5歲以下RSV死亡個案中，半數是0到6個月、處最脆弱階段的新生兒。且得RSV需要急診跟住院的比例較流感高16倍；一旦惡化，就有可能在短短2、3天造成細支氣管炎，甚至肺部衰竭、危及生命。因此建議孕婦在28週到36週接種疫苗，讓小朋友可獲得約8成保護力。（編輯：李淑華）1141105
其他人也在看
中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食
[NOWnews今日新聞]真活摘器官？中國男童腹痛開刀「被切6器官」無法正常進食中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
坣娜證實肺腺癌病逝！丈夫曝臨終遺願：緊抱愛妻直到平靜離開…「居家安寧」6項護理服務圓善終
資深歌手坣娜（原名唐娜）病逝享年59歲，原本外界傳她是胰臟癌過世，但坣娜的丈夫薛智偉今（10/31）日發出聲明指出，證實妻子罹患肺腺癌，抗癌4年終不敵病魔，於10月14日離世。薛智偉說，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第四期。坣娜離世前3個月，身體明顯虛弱。她沒選擇在醫院病房治療，而是與丈夫商量，希望能以居家安寧的方式走完人生。薛智偉說，坣娜臨終當日，「我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」據衛福部統計，2023年逾4.2萬人接受安寧緩和醫療，其中約1.8萬人選擇「居家安寧」，但多數家屬因無照護經驗，仍傾向等待醫院安寧病床。其實目前安寧居家可提供的護理服務有6大項，除了醫療方面的協助，也提供心理、靈性諮詢與家屬的哀傷輔導，圓滿臨終病人「回家圓善終」的心願。幸福熟齡 ・ 2 小時前
醫院說是小手術！12歲男童撞肚動手術 醒來6器官竟全沒了
中國山東傳出駭人醫療事故，一名12歲男童兩年前因腹部撞傷就醫，本以為只是小手術，卻在手術後被切除了包括十二指腸、胰腺、大部分胃與小腸等6個器官，導致他終身無法進食，必須靠注射營養液維持生命。事件曝光後引起輿論譁然，家屬痛批醫院毫無交代，網友也怒問「這是救人還是害人？」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
46歲運將突發高燒不退！就醫驚覺「肝功能受損」 竟是養鸚鵡釀禍
綜合陸媒報導，林男半月前飼養了一隻鸚鵡，因駕車工作無法照料，便將鸚鵡放入口袋隨身攜帶。不料數日後，他突發高燒至38.7℃，伴隨畏寒、乾咳與全身乏力，自行服用感冒藥後仍反覆發熱，並出現頭暈、反應遲鈍與精神萎靡等症狀。家人發現林男情況不對，趕緊將他送醫。檢查結果顯...CTWANT ・ 20 小時前
男星罹鼻咽癌如「數千螞蟻爬臉」！名醫籲1飲食要節制
男星陳振華回顧與鼻咽癌搏鬥1年的歷程，形容神經痛有如「數千隻螞蟻在臉部爬」，苦不堪言，還好第3次化療後面部神經痛感全消。國內頭頸癌權威醫師指出，鼻咽癌的成因研究顯示與基因遺傳、飲食習慣及1種病毒關係密健康2.0 ・ 11 小時前
「最帥展昭」驚傳猝逝！醫揭運動後心臟不適奪命2大元兇，冒冷汗是警訊
曾在《碧血青天楊家將》中飾演「展昭」一角、被封為「最帥展昭」的59歲前亞視小生甄志強，驚傳於上海猝逝，消息震驚演藝圈。據悉，他是在打球後突感心臟不適後離世。醫師警告，運動後出現的胸悶、冒冷汗，絕非只是健康2.0 ・ 11 小時前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 4 小時前
山東10歲男童腹痛就醫 6器官無故遭切除！母崩潰：兒無法正常進食
綜合陸媒報導，2023年10月26日就讀山東菏澤一間小學五年級的10歲男童小燁，與同學玩耍時撞到腹部，放學回家後持續腹痛，他的母親岳女立刻帶他前往當地醫院檢查。檢查初步判斷為腹部血塊，醫師建議住院觀察；沒想到進一步做CT後，發現小燁的胃與胰腺間有「佔位性病變」，必須...CTWANT ・ 1 天前
41歲女星0期乳癌「全切」 僅1%機率仍不幸復發
41歲日本女星藤原宏美在八年前因左胸突發劇痛，被診斷出罹患0期乳癌。儘管選擇了乳房全摘手術以降低復發風險，她仍在術後一年面臨復發，但經過七年的抗癌歷程，如今已能健康生活並重返演藝圈。中天新聞網 ・ 6 小時前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前
不用萬步！最新研究：日行「這步數」就能延緩失智症
阿茲海默症是長者失智的主因之一。一篇新發表在知名期刊的文章指出，對於大腦已經開始出現該疾病分子跡象但尚未出現任何認知症狀的老年人來說，每天走3千～5千步，就能幫助延緩認知能力下降，認知退化延後約3年，而每天走5000–7500步的人，延後幅度可達7年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
資深法官周盈文腦出血搶救中！「1常見病」釀禍：500萬人小心
65歲的資深法官周盈文，昨(3日)下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷，緊急送往台大醫院搶救中，初步懷疑是因高血壓引發腦溢血。醫師表示，腦出血就是腦中風，最常見的原因就是高血壓。因此，高血壓病患者務必控制日常的血壓值。預估計，台灣約有500萬名高血壓患者。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
麵包中恐有2A級致癌物 「這零食」含量比它多1000倍
研究指出，麵包烘烤會產生WHO列2A級可能致癌物丙烯醯胺，但正常攝取不會顯著提高癌症風險，需長期大量暴露才有疑慮。張適恆醫師提醒，台式麵包糖油鹽較高更需注意，建議選擇添加少的麵包、避免烤焦，並減少油炸食品攝取。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 1 天前
手術前一刻被喊卡？只因「沒停藥」 醫：可能危及生命
桃園醫院骨科病房護理長王瓊玉指出，術前未依醫囑停藥是導致手術臨時取消或延期的主要原因之一。一名李姓女性病患經過長時間等待準備接受手術，卻在手術前一刻被告知必須取消或延期，原因是她忘記依醫囑停用特定藥物。中天新聞網 ・ 1 天前
瘦瘦針讓他大減32公斤！ 停藥恐復胖？醫師曝「逐漸減量」是關鍵
花蓮一名42歲王姓男主廚，體重曾高達125公斤，今年初因燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每日需施打4針約120單位胰島素控制血糖。透過連續性血糖監測器（CGM）即時數據結合每周一劑瘦瘦針，8個月後成功減至93公斤，甩肉32公斤並改善糖尿病狀況。中天新聞網 ・ 8 小時前
更年期「腹部脂肪」更易囤積！壯世代女性掌握3招 管理體重好簡單
女性一生中有三個時期特別容易發胖，分別是懷孕後、更年期後以及談戀愛期間。其中「更年期肥胖」問題尤為普遍，主要源自荷爾蒙變化、代謝速率下降以及睡眠品質降低等多重因素的交互作用，壯世代女性更要多加注意。健康2.0 ・ 11 小時前
只是血糖、血壓高一點，怎麼就要洗腎？66歲退休公務員不甩5警訊：才1年「腎臟喪失排毒功能」
「三高」高血壓、高血糖與高血脂，是造成腎損害的主要原因。根據研究，中老年高血壓患者罹患慢性腎臟病風險，約為一般人的2.2倍。醫師呼籲，高風險族群應每3至6個月定期檢查，及早發現、延緩惡化，避免走上洗腎之路。幸福熟齡 ・ 8 小時前
天旋地轉梅尼爾氏症！內耳積水惹禍 低鈉、減壓、睡飽三招防復發
近年來有不少人為了梅尼爾氏症而困擾，這個讓人突然天旋地轉、失去平衡合併耳鳴及其悶脹感的疾病，往往在毫無預警的情況下發作，嚴重影響工作與生活品質。而梅尼爾氏症並非單純的眩暈，其實是內耳淋巴液失衡引發的複雜病症。NOW健康 ・ 1 天前
吃完午餐就昏昏欲睡？ 專家推「211」原則助腦袋清醒
外食族或多或少有過早餐吃不多，中午飽餐一頓下午就昏昏欲睡的狀況，其實問題出在食物比例吃錯了。台中呼吸治療師公會長照顧問黃慧菁指出，午餐是重啟身體能量與代謝的開關，建議大家按照「211」原則吃飯，讓餐後腦袋變清醒、擺脫午後疲倦。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前