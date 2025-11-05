秋冬注意3大呼吸道病毒 醫籲勿輕忽RSV威脅

（中央社記者曾以寧台北5日電）秋冬是呼吸道傳染病活躍季，醫師提醒，除民眾熟知的流感、COVID-19，RSV的傳播力與威脅性也不容小覷，不僅可能造成慢性病惡化、增加失能失智風險，更是嬰幼兒呼吸道大魔王。

台灣感染症醫學會理事長張峰義今天在衛教記者會說明，秋冬有3個呼吸道病毒可能對特殊族群造成重症威脅，其中除了今年較早開始流行的流感、和情況較緩和的COVID-19（2019冠狀病毒疾病），還有呼吸道融合病毒（RSV），也正在流行中。

張峰義指出，近年越來越多研究發現，高風險族群在感染這些病毒後，容易發生二度細菌感染，也容易造成心肌梗塞、中風等心血管、腦血管疾病，增加失能風險，也更容易誘發失智。

張峰義說明，雖然COVID-19、流感現在都有抗病毒藥物，但是因為初期症狀特異性不明顯，較難診斷，有可能在確診重症時再用藥已經來不及，因此疫苗仍更為可靠。RSV則仍沒有抗病毒藥物，因此唯一可行的預防方式，就是打疫苗。

台灣胸腔暨重症加護醫學會、台北榮民總醫院胸腔部醫師馮嘉毅指出，RSV傳染力極強，1名感染者平均可傳染3人。且年長者感染RSV易併發肺炎，造成嚴重症狀，死亡率更是流感的兩倍。

馮嘉毅指出，RSV除了是導致年長者與免疫功能低下成人住院的前3大病毒外，慢性肺部疾病、心血管疾病、腎臟疾病、肝臟疾病、神經疾病、血液或代謝疾病等高風險族群，一旦感染RSV後，住院率是健康成人的6.2倍，並可能導致原有慢性病急性惡化。

台灣周產期醫學會理事長施景中則指出，RSV的盛行率高於COVID-19、僅次於流感。且根據世界權威期刊中的回顧型文獻，7成嬰幼兒會在1歲前感染RSV，其中約1/5可能住院，住院嬰兒中又有約1/4需要住加護病房治療，且就算治療痊癒，也可能留下氣喘等病症。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說明，在5歲以下RSV死亡個案中，半數是0到6個月、處最脆弱階段的新生兒。且得RSV需要急診跟住院的比例較流感高16倍；一旦惡化，就有可能在短短2、3天造成細支氣管炎，甚至肺部衰竭、危及生命。因此建議孕婦在28週到36週接種疫苗，讓小朋友可獲得約8成保護力。（編輯：李淑華）1141105