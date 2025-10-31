秋冬流感季報到 桃療籲打疫苗增防護
隨著天氣轉涼，秋意漸濃，流感疫情逐漸升溫。桃園療養院藥師三十一日提醒民眾，本年度的公費流感疫苗已於10月1日起分階段開打。接種疫苗是目前公認預防流感最有效的方法，不僅能降低感染風險，更能大幅減少嚴重併發症的發生。
許多人誤認為流感只是比較嚴重的感冒，但事實並非如此。流感病毒傳播力強，除了發高燒、全身痠痛外，更可能引發肺炎、心肌炎、腦炎等重症，對於年長者、嬰幼兒、孕婦或患有慢性疾病的民眾威脅更大。
接種流感疫苗，就是為我們的健康加裝一層防護裝甲。它能有效幫助身體辨識並對抗病毒，萬一不慎感染，也能讓症狀減輕許多，避免演變為重症。當越多人接種疫苗，社區整體的抵抗力就越強，流感病毒就越不容易傳播，也能間接保護到家中還不能接種疫苗的嬰幼兒。
針對部分民眾關心的「雞蛋過敏能否接種流感疫苗」問題，依據疾病管制署指引，對雞蛋過敏者仍可安全接種流感疫苗。由於疫苗製程的進步，現今疫苗所含的雞蛋蛋白質非常微量，對雞蛋過敏的民眾，接種流感疫苗並不會增加過敏風險，因此可以安心接種。如果民眾仍有疑慮，也可以選擇「細胞培養」製程的疫苗（如東洋藥廠生產之疫苗），這種疫苗的製作過程完全不使用雞蛋。
若您有需要施打COVID-19疫苗，也可趁這機會一併施打。流感疫苗是「不活化疫苗」，與COVID-19疫苗可以同時接種，也可以間隔任何時間施打。
接種前後應注意以下事項：接種前：若身體不適或發燒，建議康復後再行接種。接種時：請攜帶健保卡及相關文件（如兒童健康手冊），並主動告知醫師過敏史與用藥情形。接種後：請在現場休息觀察15分鐘，確認沒有不適再離開。局部紅腫、痠痛或輕微發燒屬正常免疫反應，1至2天內可緩解；若出現持續高燒或呼吸困難，應立即就醫。
流感的威脅真實存在，而疫苗的保護是及時雨。我們呼籲符合資格的民眾把握機會，盡快完成接種。若有任何疫苗或用藥相關問題，都歡迎向您附近的醫療機構或藥局諮詢。
