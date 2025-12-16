秋冬流感警報升高！長者未打疫苗恐高燒併發重症

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

67歲的阿嬤日前回診領取糖尿病藥物時，醫師發現她有咳嗽、喉嚨痛症狀，並詢問是否接種流感疫苗，阿嬤連聲否認；然而量測體溫後發現高燒38.9度，立即安排流感快篩，結果確診感染流感。經進一步了解，阿嬤的孫子幾天前在幼兒園感染流感，如今全家人皆出現類似症狀，才意識到「情況嚴重」。

現在正是流感疫情升溫季

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師卓妮指出，每到秋冬，無論是捷運車廂、辦公室或醫院候診區，咳嗽與打噴嚏聲明顯增加，正是流感疫情升溫的警訊。一般感冒症狀輕微，多數可自行緩解，但流感來勢洶洶，常在短時間內出現高燒、全身痠痛、極度倦怠、喉嚨痛與劇烈咳嗽，甚至可能引發肺炎、腦炎或心肌炎等嚴重併發症。

卓妮強調，許多長者或慢性病患者在感染初期僅出現喉嚨不適或輕微咳嗽，容易誤以為小感冒而延誤就醫，這位阿嬤即是例子。自認身體硬朗的她，不僅未接種流感疫苗，家人確診後也未提高警覺，導致高燒近39度才被發現。

接種流感疫苗是預防重症的關鍵

流感病毒變異快，人體過去建立的免疫力可能失效，因此流感疫苗需每年重新設計，且保護力會隨時間逐漸減弱，大約半年後下降。卓妮指出，每年接種流感疫苗是預防重症的關鍵，尤其對年長者、孕婦、慢性病患者或免疫力較弱者更為重要，事後使用抗流感病毒藥物只能補救，無法取代疫苗保護。

卓妮呼籲，公費流感疫苗已開打兩個月，第一階段優先提供長者、孕婦、幼兒、學生、慢性病患者及醫療防疫人員接種，以降低重症風險，減輕醫療負擔。一般民眾也可自費接種疫苗，為健康建立防線。同時建議民眾養成良好衛生習慣，包括勤洗手、戴口罩、避免在密閉空間長時間停留，並在出現發燒、肌肉痠痛、極度倦怠等症狀時，及早就醫檢查。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

