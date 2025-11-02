秋冬流行有跟上？ 外套都愛「寬鬆」 穿搭仔：藏肉又舒服

今年秋天外套流行趨勢，不管是上寬下窄的飛行外套、皮衣、燈芯絨夾克，還是短版的絎縫外套，似乎都離不開寬鬆兩個字。（圖／東森新聞）





時序正式進入秋天，天氣明顯轉涼，薄外套也紛紛出籠，今年秋天外套流行趨勢，不管是上寬下窄的飛行外套、皮衣、燈芯絨夾克，還是短版的絎縫外套，似乎都離不開「寬鬆」兩個字！除了個性帥氣，重點是顯腿長又顯瘦，所以連韓國女團也很愛。

北部週末氣溫驟降，保暖衣物一一「解凍」，但你有發現嗎，似乎左看右看，只要有穿外套，八成以上年輕人都愛。民眾：「超寬鬆，寬鬆就是，嘻哈風格，喜歡比較寬鬆的，我自己比較喜歡寬鬆的。」

不論男女，都離不開寬鬆兩個字，秋天氣溫介於18~22度，還不用出動羽絨衣，最夯版型就是整體寬鬆，但袖子和下擺縮口，長度中短版的外套，材質又以合成皮燈芯絨占大宗，就連UQ和潮牌Needles最新聯名外套，也走一個寬大路線。

大家看出來了嗎，今年秋冬外套流行趨勢，幾大關鍵字，寬鬆、短板、絎縫，或是上款下窄，相較於緊身外套，身材原形畢露，寬版外套更顯瘦。

除此之外，別看到絎縫oversize，就以為是過時老奶奶絎縫外套，近期復古翻紅，紋路細節加上麵包外套蓬鬆感，率性又修身。

韓國女星jennie：「我愛你科切拉。」

另外這款也很夯，經典不敗飛行外套，上款下窄內搭件小可愛，不只jennie，各大韓國女星，從karina到韓韶禧都很愛，正是因為。民眾：「比較舒服，寬鬆比較可以藏身材，這樣不顯身材。」

天氣越來越冷，外套紛紛出動，這一波「寬鬆」趨勢，你是早早追上流行，還是覺得，外觀才不重要，反正穿起來，保暖就好。