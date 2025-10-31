秋冬特別疲倦恐貧血警訊！女性與素食者是高危險群

秋冬季節容易感到疲倦、頭暈或氣喘，許多人以為只是體力不足或睡眠不佳，實際上可能是貧血警訊。洪淩真醫師表示，貧血是血液中紅血球或血紅素濃度下降，導致氧氣運送能力減弱，使身體組織缺氧，女性與素食者應特別提高警覺。

貧血成因多元，以「缺鐵性貧血」最為常見，主要好發於女性、素食者及慢性失血者。（示意圖／Pixabay）

衛生福利部桃園醫院血液腫瘤科醫師洪淩真指出，貧血成因多元，以「缺鐵性貧血」最為常見，主要好發於女性、素食者及慢性失血者。「月經量多、腸胃道出血或手術後失血等族群，都是缺鐵性貧血的高風險族群。」她解釋，其他造成貧血的原因還包括營養吸收不良、慢性疾病造成的造血抑制，或是骨髓及遺傳性血液疾病。

廣告 廣告

貧血初期症狀可能不明顯，但若長期忽視，可能引起注意力下降、心悸、胸悶，甚至增加心臟負擔。洪淩真醫師提醒，若出現臉色蒼白、頭暈、心悸、容易疲倦或指甲變薄等症狀，應安排抽血檢查血紅素及鐵質指標，確認是否為貧血。

「貧血治療方式因成因不同而差異極大，若自行服用補鐵劑卻未見改善，應儘早就醫。」洪淩真醫師強調，需由血液專科醫師釐清真正原因，若確診為特殊類型，如地中海型貧血或再生不良性貧血，則需進一步進行血液或骨髓檢查，並依病因接受個別化治療。

長期可能導致身體缺氧、心臟代償性肥大，對健康影響不容小覷。（示意圖／pixabay）

在日常生活中，均衡飲食與規律作息是預防貧血的關鍵。洪淩真醫師建議，多攝取富含鐵質的食物，如紅肉、肝臟、深綠色蔬菜、豆製品及黑芝麻，並搭配富含維生素C的水果，有助於促進鐵質吸收。同時應避免空腹飲茶或咖啡，以免影響鐵質吸收效果。

洪淩真醫師也提醒，若貧血未妥善處理，長期可能導致身體缺氧、心臟代償性肥大，對健康影響不容小覷。「維持健康生活習慣、定期健康檢查與適度運動，是保持紅潤氣色與好體力的不二法門。」她呼籲民眾應留意身體發出的警訊，及早就醫、積極治療，貧血並不可怕，重要的是學會與身體對話，為自己的健康把關。

延伸閱讀

長榮航空修改請假制度！ 3天病假不扣考績也不鎖班表

「德州媽媽」遭爆疑似抄襲名家作品 本人親回：是臨摹

台中非洲豬瘟案場化製三聯單有出入 鄭照新：檢調偵辦