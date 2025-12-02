秋冬疫苗接種別漏了HPV疫苗！兩性共同接種預防感染又防癌！
預防呼吸道感染也別忘了HPV(人類乳突病毒)的威脅
每年的11~12月到農曆過年期間是流感大爆發的時節，因此10月民眾就會紛紛至醫療院所接種流感疫苗。施勝桓醫師指出，除了一年接種一次的流感疫苗之外，近來也有許多人指定要施打新冠或肺炎鏈球菌等疫苗。「既然已決定為當下的呼吸道疾病做預防，也別忽視未來能預防重大癌症風險的HPV疫苗。」他提到，願意主動到醫療院所接種流感、新冠或肺炎鏈球菌等疫苗的民眾，表示他們對自身的健康狀況非常在意，或是對醫療資訊較為關注。施勝桓醫師提到，通常依據個別的年齡、性別或健康情況給予施打疫苗的建議，民眾的接受度普遍都很高，而在秋冬疫苗接種的旺季提醒民眾施打HPV疫苗的重要性，也有不錯的回饋及施打效益。
感染HPV 男女皆有致癌風險
2025年起，台灣公費施打HPV疫苗政策擴大，將國中男生也納入接種對象，顯示政府對HPV防治的重視。施勝桓醫師表示，很多人以為HPV疫苗與子宮頸癌較有關聯，是女性專屬的疫苗。實際上，HPV不僅與子宮頸癌有關，也與男性盛行率較高的肛門癌、陰莖癌、口咽癌等多種癌症密切相關。由此可知，無論男性或女性都有被感染致癌的風險，千萬不可掉以輕心！
「HPV疫苗是目前極少數能預防癌症的疫苗，CP值非常高！」施勝桓醫師進一步說明，HPV有非常多種型別，可分為高致癌型與低致癌型，例如16、18型就是屬於前者，與子宮頸癌、陰道癌、外陰癌、肛門癌與頭頸癌等較為相關，而低致癌型則常導致生殖器疣（俗稱菜花）。女性接種HPV疫苗可避免因持續感染高致癌型進而演變成子宮頸癌的可能性，而男性則是能降低自身罹患HPV相關癌症與生殖器疣的風險。
總而言之，無論男女若能共同接種HPV疫苗，皆可減少將病毒傳播給伴侶的機會，發揮保護自己與他人的作用。
越早接種HPV疫苗 保護力越好
今年9月起，國中男女生皆已納入HPV 9價疫苗公費接種對象。對此，施勝桓醫師認為可發揮減輕政府經費負擔與提早產生保護力等作用。他提到，「越早接種HPV疫苗，帶來的保護力越好！」因此，若能在青少年尚未發生性行為或接觸HPV病毒前就施打疫苗，能讓他們一生受益。
目前HPV疫苗建議接種期程為9至14歲接種2劑型，15歲以上接種3劑型，如果能在14歲之前接種完2劑，保護力和3劑型相差不大。不過，有些免疫力較差的孩子，父母希望盡可能增加其對病毒的防護力。遇到這樣的狀況，施勝桓醫師建議可以在14歲之前接種完3劑，多增加1劑的效力。
預防HPV感染 不分年紀或性別
公費施打HPV疫苗以國二男女生為主要涵蓋對象，今年已經升國三或高中的男生，則沒有納入公費施打的行列中。施勝桓醫師認為，HPV疫苗可以幫助孩子及早提升免疫力，進而在未來數十年減少HPV相關癌症的發生率，對一輩子的健康影響重大。建議即使沒有公費補助，最好還是盡早完整接種3劑疫苗。
不只有青少年，成年人接種HPV疫苗仍可獲得良好的保護效益。施勝桓醫師解釋，HPV病毒有兩百多型，即使感染過其中幾種，施打疫苗還是可以預防其餘的型別。此外，HPV不只是經由性行為或性接觸傳染，有少數案例是在公共場所或接觸個人物品，例如毛巾、浴巾或貼身衣物等而被傳染。因此，即使上了年紀、已無性行為者，也應該做好自我防護的工作，以降低感染風險。
「現今社會大眾特別是年輕族群對於HPV疫苗的認知已較過去提升許多，這是令人感到欣慰的事情！」施勝桓醫師表示，過去常有人以為HPV疫苗是女性專屬，或認為只有年輕人才需要防範HPV，現在這樣的觀念已逐漸被扭轉。他提到，門診中常遇到爸媽帶孩子來接種HPV疫苗，自己也跟著一起施打的案例，甚至也有上了年紀的阿嬤在聽聞預防HPV的重要性後，主動要求施打疫苗。
HPV疫苗是「非活化疫苗」，安全性非常高，不但可以和其他疫苗一併施打，而且幾乎沒有副作用及不良反應。有些人接種後可能會出現局部紅腫等不適情況，稍加休息後即可恢復正常。
HPV疫苗對於預防未來癌症風險有實質效用，值得每個人主動諮詢並將其納入健康計劃之中；接種HPV疫苗，有助於遠離癌症威脅，進而守護自己的健康與未來！
更多良醫文章
「剛開始還會摸兩下，婚後3年連摸都不摸了...」生活好疲憊，不想變無性夫妻你該這樣做！
即使月薪5萬也注定「老窮」！太多人沒料到的10大風險：光是「租金」...就吃掉大半老本
其他人也在看
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 21 小時前
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 15 小時前
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 小時前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 19 小時前
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 1 小時前
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 1 小時前
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 17 小時前
感冒藥別亂吃！藥師曝「6種常見藥」成分、副作用 吃錯恐傷肝心悸
天氣越來越冷，許多民眾因為突然降溫以及換季，出現感冒症狀。藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒表示，這幾天到藥局買感冒藥的民眾也明顯增加不少，但是感冒藥的成分很多，不同成分對應的症狀也不相同，在服用感冒藥品時一定要多加注意，否則不僅傷身還容易引發心悸、失眠等副作用。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 1 天前
女星艱辛撐過4期胃癌 竟因「燕麥奶咖啡」再罹糖尿病
藝人唐玲歷經第4期胃癌治療後，近日透露自己被診斷出罹患糖尿病前期，原因竟是她過去連續4年空腹飲用燕麥奶咖啡，導致血糖一度飆升至200多。婦產科醫師邱筱宸提醒，燕麥奶主要熱量來源為碳水化合物，且液體形式吸收速度快，升糖指數高於豆漿，糖尿病患者應將其視為澱粉類而非單純飲料。中天新聞網 ・ 23 小時前
這樣吃身體不發炎！張忠謀也這樣吃 抗癌抗病全攻略
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，現代人深受各種文明病困擾，如失智症、巴金森氏症、癌症、糖尿病、心臟病等，這些疾病的前身都與發炎和氧化壓力有關。如果能及早發現身體出現慢性發炎的徵兆，健康2.0 ・ 1 天前
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」造咖 ・ 15 小時前
背痛到像被火燒竟是帶狀皰疹！醫：「這樣做」可大幅降低復發與後遺症
【健康醫療網／記者陳靖安報導】「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿肋骨排列的紅疹與水泡出現在眼前，臺北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀指出，這就是帶狀皰疹，俗稱「皮蛇」。它是「水痘-帶狀皰疹病毒」再度被喚醒的結果。人得過水痘後，病毒就潛伏在神經節中。多年後，當免疫力下降時，病毒復甦沿著神經活動，造成皮疹與劇痛。 帶狀皰疹這些人易發作 年紀愈大機率愈高 徐廷儀醫師說，帶狀皰疹多見於50歲以上族群，也常發生在糖尿病、癌症、腎臟或肝病患者，以及長期服用類固醇或免疫抑制劑的人。壓力大、睡眠不足者亦屬高風險族群。年齡愈大，病毒再活化的機率愈高。 痛不只是皮膚受損 愈早治療愈好 帶狀皰疹是神經發炎造成的痛，常在皮疹出現前就開始。病人描述的疼痛包括灼熱、針刺、電流竄動或酸麻。若神經嚴重受損，皮疹癒合後仍可能留下「帶狀皰疹後神經痛」，痛感可持續數月甚至數年。 徐廷儀醫師表示，皮疹出現後，盡早使用抗病毒藥（如：Acyclovir、Valacyclovir），可明顯減少後遺神經痛。多數患者以口服藥為主，必要時可加上神經止痛藥（如：Gabapentin、Pregabalin、健康醫療網 ・ 23 小時前
一堆人吃錯！這護腎聖品常被吞錯 名醫：誤吃反而敗腎
台灣慢性腎病患者至少240萬人，許多民眾努力在飲食上護腎，腎臟科醫師江守山分享4種食物可護腎，包括水、咖啡、薑黃素、褪黑激素，其中薑黃素已被廣泛認證具有強大護腎效果。但他強調，薑黃素非薑黃粉，後者含有傷腎的「草酸」，反而會嚴重傷害腎功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前