秋冬疫苗接種別漏了HPV疫苗！兩性共同接種預防感染又防癌！

預防呼吸道感染也別忘了HPV(人類乳突病毒)的威脅

每年的11~12月到農曆過年期間是流感大爆發的時節，因此10月民眾就會紛紛至醫療院所接種流感疫苗。施勝桓醫師指出，除了一年接種一次的流感疫苗之外，近來也有許多人指定要施打新冠或肺炎鏈球菌等疫苗。「既然已決定為當下的呼吸道疾病做預防，也別忽視未來能預防重大癌症風險的HPV疫苗。」他提到，願意主動到醫療院所接種流感、新冠或肺炎鏈球菌等疫苗的民眾，表示他們對自身的健康狀況非常在意，或是對醫療資訊較為關注。施勝桓醫師提到，通常依據個別的年齡、性別或健康情況給予施打疫苗的建議，民眾的接受度普遍都很高，而在秋冬疫苗接種的旺季提醒民眾施打HPV疫苗的重要性，也有不錯的回饋及施打效益。

感染HPV 男女皆有致癌風險

2025年起，台灣公費施打HPV疫苗政策擴大，將國中男生也納入接種對象，顯示政府對HPV防治的重視。施勝桓醫師表示，很多人以為HPV疫苗與子宮頸癌較有關聯，是女性專屬的疫苗。實際上，HPV不僅與子宮頸癌有關，也與男性盛行率較高的肛門癌、陰莖癌、口咽癌等多種癌症密切相關。由此可知，無論男性或女性都有被感染致癌的風險，千萬不可掉以輕心！

「HPV疫苗是目前極少數能預防癌症的疫苗，CP值非常高！」施勝桓醫師進一步說明，HPV有非常多種型別，可分為高致癌型與低致癌型，例如16、18型就是屬於前者，與子宮頸癌、陰道癌、外陰癌、肛門癌與頭頸癌等較為相關，而低致癌型則常導致生殖器疣（俗稱菜花）。女性接種HPV疫苗可避免因持續感染高致癌型進而演變成子宮頸癌的可能性，而男性則是能降低自身罹患HPV相關癌症與生殖器疣的風險。

總而言之，無論男女若能共同接種HPV疫苗，皆可減少將病毒傳播給伴侶的機會，發揮保護自己與他人的作用。

越早接種HPV疫苗 保護力越好

今年9月起，國中男女生皆已納入HPV 9價疫苗公費接種對象。對此，施勝桓醫師認為可發揮減輕政府經費負擔與提早產生保護力等作用。他提到，「越早接種HPV疫苗，帶來的保護力越好！」因此，若能在青少年尚未發生性行為或接觸HPV病毒前就施打疫苗，能讓他們一生受益。

目前HPV疫苗建議接種期程為9至14歲接種2劑型，15歲以上接種3劑型，如果能在14歲之前接種完2劑，保護力和3劑型相差不大。不過，有些免疫力較差的孩子，父母希望盡可能增加其對病毒的防護力。遇到這樣的狀況，施勝桓醫師建議可以在14歲之前接種完3劑，多增加1劑的效力。

預防HPV感染 不分年紀或性別

公費施打HPV疫苗以國二男女生為主要涵蓋對象，今年已經升國三或高中的男生，則沒有納入公費施打的行列中。施勝桓醫師認為，HPV疫苗可以幫助孩子及早提升免疫力，進而在未來數十年減少HPV相關癌症的發生率，對一輩子的健康影響重大。建議即使沒有公費補助，最好還是盡早完整接種3劑疫苗。

不只有青少年，成年人接種HPV疫苗仍可獲得良好的保護效益。施勝桓醫師解釋，HPV病毒有兩百多型，即使感染過其中幾種，施打疫苗還是可以預防其餘的型別。此外，HPV不只是經由性行為或性接觸傳染，有少數案例是在公共場所或接觸個人物品，例如毛巾、浴巾或貼身衣物等而被傳染。因此，即使上了年紀、已無性行為者，也應該做好自我防護的工作，以降低感染風險。

「現今社會大眾特別是年輕族群對於HPV疫苗的認知已較過去提升許多，這是令人感到欣慰的事情！」施勝桓醫師表示，過去常有人以為HPV疫苗是女性專屬，或認為只有年輕人才需要防範HPV，現在這樣的觀念已逐漸被扭轉。他提到，門診中常遇到爸媽帶孩子來接種HPV疫苗，自己也跟著一起施打的案例，甚至也有上了年紀的阿嬤在聽聞預防HPV的重要性後，主動要求施打疫苗。

HPV疫苗是「非活化疫苗」，安全性非常高，不但可以和其他疫苗一併施打，而且幾乎沒有副作用及不良反應。有些人接種後可能會出現局部紅腫等不適情況，稍加休息後即可恢復正常。

HPV疫苗對於預防未來癌症風險有實質效用，值得每個人主動諮詢並將其納入健康計劃之中；接種HPV疫苗，有助於遠離癌症威脅，進而守護自己的健康與未來！

