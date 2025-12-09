秋冬病毒大混戰！成人 RSV 傳染力與肺炎風險都比流感高近3倍 醫籲：預防是唯一防線
每年秋冬都是流感的好發期，正值公費流感疫苗開打時節，敏盛綜合醫院內分泌代謝科蔡明翰醫師提醒，民眾除了關注流感病毒外，也別忽略「呼吸道融合病毒（RSV）」的威脅。RSV傳染力是流感病毒的3倍，且容易造成黏液堵塞細小呼吸道，對老年族群與慢性病患者而言，可能引發嚴重的下呼吸道併發症，導致呼吸衰竭、延長住院時間，甚至死亡。目前尚無特定抗病毒藥物治療，醫師呼籲，預防是關鍵的防護手段。
蔡醫師提到，曾於過年期間收治一名約80歲的高齡女性患者，到院時因出現呼吸衰竭與肺炎症狀入院，進一步檢測，確認感染RSV，由於缺乏RSV專屬抗病毒藥物，只在加護病房能採取支持性治療，在加護病房監測，同時使用呼吸器以維持呼吸與血氧穩定。儘管醫療團隊全力搶救，該名老奶奶最終仍因併發症與多重器官衰竭不幸離世。他坦言：「RSV 不是只有小孩會得，對長者來說更可能是致命病毒。」
成人RSV症狀與流感難以區分
蔡醫師指出：「RSV、流感與一般感冒症狀相似，常見咳嗽、發燒、喉嚨痛、打噴嚏、流鼻水和鼻塞等，不過RSV傳染力是流感 3倍，嚴重的RSV感染可能會蔓延至下呼吸道，引起呼吸困難、濃痰、肌肉痠痛、倦怠等肺炎的症狀。」
RSV肺炎風險是流感近3倍 而死亡率是流感2.3倍！
單靠症狀難以區分RSV與流感，蔡醫師引用美國研究，住院的年長者中RSV肺炎風險是流感的近3倍，而另一項韓國研究指出，相較於流感，感染RSV的成人住院20天死亡率是2.3倍。由於過去民眾對RSV認識有限，因此常被忽略，且不同於流感可使用抗病毒藥物進行治療，RSV目前無專屬抗病毒藥物僅能採支持性療法，讓預防RSV顯得格外重要。
RSV傳染力是流感3倍
蔡醫師強調RSV的傳染性極高，其基本傳染數（R0值）約為3，是流感的近三倍，而RSV病毒的特性是容易導致呼吸道發炎、產生黏液，黏液容易跑到身體的細小呼吸道造成呼吸道變窄或阻塞，最後影響肺部氣體交換，恐導致後續產生併發症。蔡醫師提醒，RSV造成的重症死亡率不亞於流感，防範策略應同時涵蓋，不能漏掉任何一個可預防的環節。
高齡與慢性心肺病患者為嚴重的RSV高風險族群
年長者罹患嚴重 RSV 感染的風險較高，此外，患有慢性疾病者，包括心肺疾病、免疫功能低下都是高風險族群，更容易出現重症或住院情形。
民眾應落實「多重防護」保護自己也保護家人
蔡醫師呼籲，面對秋冬病毒夾擊，民眾應落實多重防護原則：
勤洗手、配戴口罩
避免生病時外出傳染他人、避免共用餐具
與醫師討論疫苗接種
「年輕人即使症狀輕微，也可能把病毒帶回家傳染長輩。」蔡醫師強調，預防永遠比治療更重要，高風險族群應主動與醫師討論防護方式，為自己與家人建立最完整的健康防線。
更多疾病相關資訊，請諮詢專業醫護人員
NP-TW-AVU-PRSR-250001 | Date of preparation: Nov 2025
This content is intended for Taiwan Residents Only.
