秋冬聞虎頭蜂色變 竹縣府提醒戶外「四不四要」
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】鑑於近期新竹縣轄發生民眾遭虎頭蜂螫傷的不幸事件，讓在田地、果園、山區及草地工作或山林步道休閒的民眾聞蜂色變，新竹縣政府農業處提醒民眾在戶外活動時除了應穿著長袖長褲，並要謹記「四不四要」防止蜂螫，若發現住家環境有虎頭蜂於築巢，可通報119轉由農政單位協助處理。
農業處說明防蜂「四不」原則如下:
「不要」進入草叢或樹叢，避免誤入蜂群領域，或踩到於地面築的蜂窩。
「不要」使用香水或具特殊氣味的產品，以免吸引蜂隻靠近。
「不要」在遇到巡守蜂或蜂群攻擊時揮舞物件，避免刺激虎頭蜂而加劇攻擊。
「不要」以尿液等偏方處理蜂螫傷口，應立即就醫。
農業處說，防蜂「四要」原則為
「要」穿著表面光滑、淺色衣物，避免黑白相間或條紋款式，以免刺激虎頭蜂。
「要」攜帶含有「DEET」（敵避、乙待妥、敵避胺）成分的防蚊蟲產品；水性除蟲菊精成分無法有效驅避虎頭蜂。
「要」保持鎮靜，若虎頭蜂在身旁盤旋，表示可能已進入蜂巢警戒範圍，應緩慢安靜離開。
「要」在遭受攻擊時保護頭部與頸部，並迅速往下風處或原來路線低身跑離，至少距離50至100尺以上。
農業處提醒，如果民眾發現虎頭蜂於住家環境築巢請統一通報119，再由119 轉報農業處派專業人員到場協助處理，以確保自身安全。
