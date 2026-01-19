秋冬肌膚乾癢脫屑好困擾？關鍵在強化屏障修護、保濕

隨著氣溫下降、空氣轉冷乾燥，肌膚進入乾癢、脫屑、緊繃的高風險期。國泰綜合醫院皮膚科主任林鳳玲指出，秋冬保養核心在於強化屏障、修護保濕、穩定膚況。

皮膚屏障位於角質層，由角質細胞與脂質組成，猶如一道防護牆，能防止水分流失並抵禦外界刺激。（示意圖／Pexels）

林鳳玲表示，皮膚屏障位於角質層，由角質細胞與脂質組成，猶如一道防護牆，能防止水分流失並抵禦外界刺激。當溫濕度降低、皮脂分泌減少時，這道屏障容易出現裂隙，使天然保濕因子與脂質含量下降，結果就是膚況乾燥、脫屑、刺癢，甚至引發紅疹與濕疹。若未及時修護，長期失衡的屏障會導致慢性發炎與加速老化。

國泰綜合醫院臨床醫學研究中心博士郭俊文指出，不同年齡層的保養策略各有重點。20世代應使用溫和潔面與低酒精化妝水，避免去角質過度，選擇含玻尿酸、維他命B5或神經醯胺的保濕乳液，白天仍須使用SPF30以上防曬。30世代可於夜間使用含維他命B3、神經醯胺與角鯊烷的修護型乳霜，白天搭配抗氧化精華。40世代及以上需結合抗老與屏障修護策略，使用具滲透技術的抗老精華與乳霜，加強日間防曬與抗氧化、夜間修護與滋潤。

秋冬保養的三大支柱包含修護、保濕、鎖水，五大核心成分為維他命C與E、維他命B3、神經醯胺、玻尿酸。（示意圖／Pixabay）

林鳳玲強調，秋冬保養的三大支柱包含修護、保濕、鎖水，五大核心成分為維他命C與E、維他命B3、神經醯胺、玻尿酸。維他命C可抑制黑色素生成、促進膠原蛋白合成，維他命E具優異的脂溶性抗氧化力，兩者聯用能形成雙重保護層。維他命B3能促進神經醯胺與脂質合成、強化角質層結構，同時具抗炎與抗氧化作用。神經醯胺是角質層間脂質的主要成分，能鞏固細胞間結構、減少水分蒸散。玻尿酸具極高的親水性，可吸附相當於自身重量千倍的水分。

郭俊文建議，挑選產品時應注意外盒清楚標示完整成分、選擇GMP認證工廠生產的產品，並留意是否應用滲透科技或載體技術，如脂質體、奈米乳化系統等，這類技術能協助成分穿越皮膚屏障、深入肌膚發揮作用。若對秋冬保養或乾燥敏感肌照護有疑問，可諮詢國泰綜合醫院皮膚科或醫學美容中心。

