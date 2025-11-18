【華人健康網／特別報導】隨著近期氣溫下降，秋冬呼吸道疾病開始活躍，肺炎鏈球菌的威脅也悄然升高。新竹馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕提醒，肺炎鏈球菌是肺炎的重要致病因子，每年造成全球逾百萬人死亡，「血清型3」更是其中容易導致突破性感染的高危險型別，千萬不可輕忽。

秋冬肺鏈威脅升溫！10歲女童竟重症敗血症 「血清型3」易突破性感染 家長應留意「這症狀」

11月12日是一年一度的「世界肺炎日」，今年主題「Child Survival (守護兒童生存)」呼籲全球對兒童肺炎預防的關注。林千裕提醒，5歲以下孩童與嬰幼兒是肺炎鏈球菌感染的高危險族群，家長應特別注意孩子的疫苗接種與健康狀況。

發燒超過3天是警訊！10歲女童連燒1週釀敗血症，肺鏈重症風險不可輕忽

林千裕指出，臨床上，肺炎鏈球菌引發的重症個案並不少見。他分享近期曾收治一名10歲女童，發燒一週後因關節痠痛等症狀就醫，檢查發現中耳已化膿，確診肺炎鏈球菌感染，最後甚至由嚴重中耳炎演變為敗血症，住院近一個月；過去也曾遇過2-3例併發肺膿瘍的孩童重症個案，其中更有1例不幸併發腦炎病逝，顯見肺炎鏈球菌的重症風險不容小覷。

廣告 廣告

「孩子免疫系統尚未成熟，發燒是感冒後的常見症狀，但通常2到3天就會退燒；若持續超過3天，就要警覺細菌可能已趁孩子感冒時入侵，造成第二波感染，務必及早就醫。」林千裕強調，越早發現與治療，越能降低重症風險。

每五位孩童就有一位帶有肺炎鏈球菌！醫示警：「免疫負債」下的肺鏈疫情回潮

而除了個別重症案例，社區中的肺炎鏈球菌疫情也在升溫。根據衛福部統計，截至9月底，侵襲性肺炎鏈球菌感染症確診數已較去年同期增加近10%，新冠及流感疫情也呈現上升趨勢。林千裕解釋，新冠疫情間因嚴密防護使得呼吸道疾病大幅減少，但隨著解封，「免疫負債」效應開始浮現，導致今年呼吸道疾病高峰比往年更早到來，肺炎鏈球菌疫情也隨之增加。

他提醒，肺炎鏈球菌其實並不罕見，幼兒園健康兒童約五分之一都在鼻腔中帶有此菌，平時可能與身體和平共存，但一旦孩子感冒，細菌就可能入侵，造成中耳炎、肺炎等繼發性感染，甚至透過飛沫或接觸傳染給其他孩子，防不勝防。

突破性感染風險高，疫苗保護下的隱形威脅：「血清型3」知多少

Q：孩子已打過疫苗，還可能感染肺炎鏈球菌嗎？

林千裕說明，肺炎鏈球菌有超過百種血清型，雖然疫苗能有效壓制部分型別，但其他型別仍可能引發感染。「血清型3」便是其中具威脅的型別之一，即使打過疫苗，仍可能出現突破性感染。

Q：「血清型3」為何特別危險？

「血清型3」的外層莢膜厚，使免疫系統難以對其產生抗體，從過去的7價到目前公費的13價疫苗，對其保護效果都始終不好，在肺炎鏈球菌引發的重症中，「血清型3」仍占約一成之多。

Q：「血清型3」感染後有多嚴重？

林千裕提醒，「血清型3」致病力高，感染後除常見的中耳炎、肺炎外，還容易併發肺膿瘍、腦膜炎等重症，甚至危及生命。

值得注意的是，香港、日本、韓國等熱門旅遊地區的「血清型3」流行比例偏高，隨著後疫情時代的旅遊回溫，病毒可能無形中隨著人潮被帶回台灣，進而對免疫力較低的嬰幼兒造成危險。

如何鞏固孩子健康防護？6個月追加關鍵一針：肺鏈疫苗該怎麼打？

了解「血清型3」的威脅後，家長最關心的問題即為：如何幫孩子建立更完整的防護？林千裕強調，落實疫苗接種是影響孩子健康的關鍵之一，針對家長面對疫苗的常見疑問，也進行以下說明：

Q：目前台灣嬰幼兒疫苗接種政策為何？

●公費接種政策：「2+1」方案，讓寶寶分別於出生後2個月、4個月、以及12-15個月時接種1劑13價疫苗。

●自費接種方案：「3+1」方案，除公費疫苗外，讓寶寶在6個月時追加接種1劑。

有研究指出，若1歲前就完成3劑接種，保護力可從約85%提升至90%以上，因此，建議家長可在寶寶6個月時自費追加一劑疫苗，填補公費疫苗空窗期、鞏固防護力。

Q：疫苗種類多，該如何選擇？不同疫苗可以混打嗎？

目前台灣嬰幼兒肺炎鏈球菌疫苗分為以下幾種：

●PCV13：目前主要公費、涵蓋13種型別。

●PCV15：涵蓋15種型別、可與PCV13交替接種。

●PCV20：涵蓋20種型別，目前尚無針對兒童的替換性試驗資料。

林千裕指出，家長選擇疫苗時，除價數外，也應考量疫苗針對「血清型3」等高危險型別能夠產生的免疫效果。另外，臨床研究顯示，PCV15與PCV13可交替使用；但尚無針對PCV20與PCV13替換的嬰幼兒試驗。建議家長與醫師充分討論，依孩子健康狀況選擇最合適的接種方案。

守護孩子健康，從落實接種與健康警覺開始

「每個孩子都是寶，防護力越完整，越能降低重症機率。」林千裕強調，少子化時代，降低孩子感染重症風險是社會與家庭應共同關注的議題。面對秋冬肺炎威脅，家長應留意孩子發燒狀況、掌握接種時程、確實完成接種，不僅保護自己，更是守護家人和社區呼吸健康的重要行動。

1歲前完成3劑接種，可將保護力提升至90%以上。建議家長可在孩子6個月時自費追加一劑疫苗，鞏固防護力。

【延伸閱讀】

研究：逆轉糖尿病仍會「傷心」！周建安醫師：留意糖尿病前期5大警訊

橋本氏甲狀腺炎恐併失智症，判斷力降！周宗翰中醫師：4要訣改善橋本氏甲狀腺炎

不只有瘦瘦針，還有「瘦瘦菜」！高敏敏營養師：地瓜葉4大營養好處

資料來源：華人健康網

https://www.top1health.com/Article/248/97245

喜歡本文請按讚並分享給好友

更多健康資訊：華人健康網

https://www.top1health.com