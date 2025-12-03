秋冬腰痠更容易痠痛？醫曝「天氣與疼痛」真正關係

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】每到秋冬，診間常見腰痠背痛患者明顯增加。有人舊疾復發，也有人突然感到僵硬不適；甚至平時沒有腰痛的人，也因氣溫驟降開始喊痛。國泰綜合醫院復健科劉怡均醫師指出，低溫確實會讓肌肉與筋膜收縮、局部血流變少，引發僵硬與痠痛。不過，大型研究顯示，急性下背痛與氣溫、濕度、氣壓並無明確直接關聯。

慢性疼痛族群更敏感 氣象變化放大症狀

劉怡均醫師表示，新發作腰痛多與天氣無關，但慢性肌肉骨骼疼痛患者對氣候變化較敏感，氣壓或濕度波動容易放大原有症狀。天氣變化也會影響主觀痛感，尤其氣壓劇烈起伏時更為明顯。研究亦顯示，低溫可能改變神經傳導，使部分人對疼痛更敏銳。因此天氣不是疼痛的根本原因，但確實可能使既有問題惡化。

秋冬保養原則 保暖規律動最重要

秋冬為腰痠背痛高峰，劉怡均醫師建議，適度保暖能減少肌肉僵硬，必要時短時間熱敷有助放鬆。規律運動同樣關鍵，即使天冷也應維持活動量，如快走、有氧、核心訓練或伸展，可降低慢性腰痛與復發風險。日常姿勢需注意，避免久坐久躺、定時起身活動，搬重物時保持正確姿勢；寒風中工作者更應加強保暖。情緒與睡眠也會影響疼痛感受，維持心情穩定與良好睡眠品質都有助緩解不適。

何時該就醫？症狀惡化別再撐

多數秋冬腰痛屬輕度不適，按保暖與活動原則通常能改善。但若疼痛持續惡化超過兩週，或合併下肢麻木、無力、步態不穩、大小便控制異常，須立即就醫。中老年人若突然劇烈腰痛，也需排除骨折或神經壓迫。舊疾若頻繁復發、影響生活，應由復健科醫師進一步評估。必要時會安排X光、核磁共振或電生理檢查，並提供復健、藥物或超音波導引注射等治療。

從生活著手 秋冬也能自在不痠痛

秋冬腰痛不必然全由天氣造成，但低溫確實讓身體更容易不適。從保暖、運動、姿勢與睡眠等細節著手，可大幅減少疼痛。若症狀持續或惡化，切勿忍耐，及早接受專業協助，才能在寒冬維持良好活動力與生活品質。

