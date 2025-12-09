秋冬賞芒好去處 新北瑞芳三安社區展現山城秘境魅力
▲社區設立「石在幸福．水岸石頭公園」成為遊客新打卡點。（圖：新北市農業局提供）
隨著秋冬腳步來臨，新北市瑞芳區三安社區迎來一年一度的芒花盛景，滿山白絮與金瓜石山海景觀相互映襯，吸引民眾前往賞景踏青，成為秋冬旅遊的熱門去處。三安社區不僅具備優越的自然景觀，也保留豐富的歷史文化資源，民眾在賞花之餘，亦可透過導覽深入了解地方發展脈絡。
三安社區位於新北市瑞芳區金瓜石石山里，是座融合自然與人文的山城聚落。每年秋冬受東北季風影響，山坡芒草盛開，銀白花海與十三層遺址相襯，形成具地方特色的季節景觀。走入社區不僅能欣賞季節限定的芒花美景，也能感受到這座礦業聚落所保留的歷史軌跡與文化，近年社區設立「石在幸福．水岸石頭公園」，以在地巨石與原生植物打造的休憩空間，充分體現社區在環境維護與景觀美學上的用心，呈現兼具自然與生活特色的場域風貌，成為旅客停留參觀的新亮點。
社區長期投入環境維護與文化保存，並參與農村再生計畫，逐步建立出具在地特色的農遊發展模式，來訪旅人可在導覽員的引領下，穿梭於歷史水橋與步道之間，漫步感受山城歲月痕跡，此外，社區也結合農事體驗與文化活動，提供旅客多元參與方式。
新北市農業局長諶錫輝表示，目前新北市共有十九個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農遊體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市／式」。
