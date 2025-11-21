秋冬賞鳥！到台江國家公園探索「黑面琵鷺」遷徙故事

每年秋冬黑面琵鷺都會來到台江國家公園過冬。 圖：內政部／提供

[Newtalk新聞] 每年10月到隔年4月，保育類候鳥「黑面琵鷺」都會由東亞北方遷徙至台灣過冬，而台江國家公園擁有得天獨厚的地理環境，不僅是黑面琵鷺的重要棲地，還是許多水鳥和候鳥覓食的絕佳選擇。今年冬天，不妨前往台江國家公園，親眼觀察黑面琵鷺群的優雅身姿，和水鳥在濕地共遊。

冬天前往台江國家公園園區內的濕地，不僅可以看到瀕臨絕種的黑面琵鷺群在此過冬，還能親眼看到海鷗、鷺科、鷸行鳥科水鳥在濕地共舞。今年11月22日和23日，台江國家公園還會在七股黑面琵鷺賞鳥亭舉辦「黑琵季系列活動─到台江找檔案」活動，開放所有遊客現場報名，一同探索黑面琵鷺的遷徙故事。

黑面琵鷺的特色是和中國傳統樂器「琵琶」形狀極為相似的黑色長嘴，加上黑面琵鷺姿態優雅，經常漫步在濕地尋找食物，故擁有「黑面舞者」美稱。受全球暖化、棲地遭破壞和人為干擾等因素，近年來黑面琵鷺族群數量急速下降，被列為瀕臨絕種動物。由於黑面琵鷺每年秋冬都會由東北亞地區南遷尋找過冬的棲息地，而擁有大片魚塭和濕地的台江國家公園正是黑面琵鷺過冬的好去處，更是國內賞鳥愛好者近距離觀賞候鳥的不二選擇。

今年台江國家公園配合國家發展委員會檔案管理局，在11月22日和23日舉行以「檔案‧有憶事」為主題的「黑琵季系列活動-到台江找檔案」活動，開放所有對黑面琵鷺和濕地生態有興趣的大朋友小朋友現場報名。本次活動除了會導讀黑面琵鷺檔案，讓參與的遊客更加了解黑面琵鷺遷徙故事外，還有濕地生態解說、有獎徵答和DIY黑琵手偶及蚵風鈴手作體驗。

「黑琵季系列活動─到台江找檔案」活動，開放所有遊客現場報名。 圖：台江國家公園／提供