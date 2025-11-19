秋冬走進嘉義山林 茶山部落串連曾文水庫2日遊

秋節走進嘉義茶山、漫遊曾文湖畔，季節限定嘉義二日遊，玩出原鄉風情與山林風光。（圖：嘉義縣文觀局提供）

秋冬旅遊，正是走進山林、感受部落人文的最佳時機。嘉義縣文化觀光局特別推出以鄒族文化為主題，結合山林生態與湖景風光的「茶山部落—大埔曾文水庫二日遊」行程，邀請民眾在舒適氣候中放慢腳步，走進嘉義，吃在地、玩在地，感受最真實的山水與文化。

茶山特色餐廳以當季食材入菜，呈現鄒族料理的樸實深味。（圖：嘉義縣文觀局提供）

嘉義縣文觀局指出，阿里山「茶山部落生活文化園區」是推動鄒族文化觀光的重要據點之一。秋冬時節，茶山常有雲霧繚繞，步入園區即可感受濃厚的鄒族風情。園區安排多項互動體驗，包括傳統團康舞、搗麻糬、射箭、吹月桃鳥笛與甩風笛，讓遊客以最直接的方式貼近部落文化。特色餐廳「珈雅瑪部落廚房」則以當季食材入菜，呈現鄒族料理的樸實深味；同時推出月桃編織、香氛蠟燭等手作活動，讓旅人將文化記憶帶回家。

暢遊曾文水庫，遊客可搭乘觀光遊艇，從不同角度探索水庫生態和自然美景。（圖：嘉義縣文觀局提供）

第二天再走訪緊鄰茶山部落的大埔鄉曾文水庫。遊客可搭乘觀光遊艇，沿途欣賞山豬島、釣魚平台及老鷹叼食秀等自然奇景，從不同角度探索水庫生態。周邊的觀景樓、湖濱公園與同心橋，也成為秋冬熱門拍照景點。全台最大的曾文水庫日前甫獲觀光署「十大觀光亮點獎」及「最佳人氣獎」，秋冬期間湖面倒映山色，更加壯麗。

大埔地區的漂流木藝術也為旅程增添暖意。「漂流木小提琴村」與「色咪咪漂流木工作室」展示許多獨特手作品，遊客還能在和平社區參與「彩繪提琴時鐘」DIY，創作一份具有溫度的紀念品。若想留宿山林之間，「歐都納山野渡假村」提供被群山擁抱的住宿環境，而當地名菜「大埔砂鍋魚頭」則是秋冬最暖心的必嚐料理。（龐清廉報導）