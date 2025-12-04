秋冬輪狀病毒肆虐 新北13偏區嬰幼兒享疫苗全額補助
新北市政府擴大輪狀病毒疫苗補助範圍，即日起將13個偏遠地區的嬰幼兒納入全額補助對象。市長侯友宜於市政會議宣布，設籍瑞芳等13個偏遠地區、出生滿6至24週的嬰幼兒，即可免費接種口服輪狀病毒疫苗。
新北市衛生局局長陳潤秋表示，秋冬季節是輪狀病毒好發期，嬰幼兒感染後會出現嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水等症狀。口服輪狀病毒疫苗是最有效的預防方法，但目前中央尚未將此疫苗納入公費常規接種項目，完整接種費用約4,000至6,000元，對許多家庭而言是一筆不小的負擔。
新北市自108年起已逐步補助特定族群接種輪狀病毒疫苗，包括低收、中低收入戶、罕見疾病患者、重大傷病患者、原住民嬰幼兒、寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者子女、早產兒、戒斷症候嬰幼兒及特殊境遇家庭等，攜帶兒童健康手冊及健保卡至衛生所，即可免費接種口服輪狀病毒疫苗。
此次擴大補助範圍，將瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里及烏來等13個偏遠地區的嬰幼兒全數納入。
衛生局也提醒民眾，輪狀病毒主要透過食物、飲水污染及體液等途徑傳染，感染嚴重者病程可長達10天，常需住院治療。除了接種疫苗外，嬰幼兒及家庭成員應勤洗手，特別是外出返家時，應先洗手再接觸嬰幼兒，家中玩具及生活用品也應定時清潔消毒，養成良好衛生習慣，幫助嬰幼兒遠離病毒感染威脅。
延伸閱讀
影/義大世界跨年煙火秀 草坪上種出「超巨大煙火樹」
全台1809支測速照相挨批國恥 內政部：將汰除不合理點位
國10鼎金系統路段連環車禍 7車相撞慘況曝光
其他人也在看
全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案 衛生局說明追蹤結果
【記者 謝雅情／南投 報導】有關「全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案」，係高雄市衛生局於114年10月間執台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普簽署台灣保證實施法案！檢討對台限制 美台往來再突破
（記者石耀宇／綜合報導）白宮於12月2日宣布，美國總統川普已正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期強 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
林俊憲稱「賴清德怎敢託付」 陳亭妃：搬石頭讓總統擔｜#鏡新聞
2026台南市長大選，民進黨黨內立委林俊憲和陳亭妃陷入膠著戰局，最近林俊憲更火力全開，直說賴總統怎敢託付台南給陳亭妃，還重提當年台南議會跑票事件，對此，陳亭妃3日一早就在立院回擊，直說林俊憲搞錯方向，不要搬石頭讓總統擔。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
流感疫情估2週內緩升 已增購13萬劑12月下旬鋪貨
（中央社記者曾以寧台北2日電）疾管署今天表示，上週流感就診人次與前一週相當，預估疫情近2週開始緩步上升。公費流感疫苗已接種630萬人次，預計增購15萬劑，其中13.1萬劑已決標，12月下旬可如期鋪貨。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雅培2款血糖機爆重大安全風險 食藥署：未核准許可證
雅培(Abbott)公司旗下2款血糖機爆出重大安全風險，美國食品藥物管理局發布最高級別召回警告。對此，食藥署今天(3日)晚間表示，台灣尚未核准該問題產品的醫療器材許可證，而核准的另一款雅培血糖監測系統產品則未受影響。 美國食品藥物管理局(FDA)於12月2日發布最高級別的Class I召回警告，指出雅培(Abbott)公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統(CGM)部分感測器存在重大安全風險，可能顯示錯誤的低血糖數值，進而導致糖尿病患者錯誤治療，迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。 對此，食藥署晚間表示，針對該產品，國內尚未核准醫療器材許可證，因此國內無受影響產品。 食藥署指出，我國核准同公司的連續血糖監測系統(CGM)為「輔理善瞬感2掃描式葡萄糖監測系統(FreeStyle Libre 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM)」產品(衛部醫器輸字第034368號)，依據美國FDA警訊，該型號未受影響。中央廣播電台 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
南投偏鄉醫療再升級 獲贈眼科儀器、牙醫站啟用
（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投縣政府獲贈1批眼科儀器，今天辦捐贈儀式，將配置到醫療資源較薄弱鄉鎮衛生所；另外，北中寮牙醫醫療站今天開始提供每週4天、共7診次牙醫診療服務，讓鄉民就近獲牙齒照護。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 20 小時前 ・ 875
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 415
打完就退休！道奇和36歲「驚天追平轟」老將完成續約
體育中心／林志諺報導根據大聯盟官網，道奇和36歲內野工具人老將羅哈斯（Miguel Rojas）以1年550萬美元（約1.7億新台幣）完成續約。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 2
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 15 小時前 ・ 73
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 406
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 8 小時前 ・ 13
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 10
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 40
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
小蔥小草辛苦抖內 黃國昌卻住進億元豪宅？吳靜怡嗆：裝成蘇乞兒
據《鏡報》報導，民眾黨主席黃國昌一家在一年多前搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段的億元豪宅，該豪宅近70坪、管理費逾1.3萬元，多為金字塔頂端人士居住。時事評論員吳靜怡狠酸，民眾黨的最大破綻是偽裝成蘇乞兒，不斷跟小草、小蔥乞討。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 117