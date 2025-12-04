秋冬輪狀病毒肆虐 新北13偏區嬰幼兒享疫苗全額補助

新北市政府擴大輪狀病毒疫苗補助範圍，即日起將13個偏遠地區的嬰幼兒納入全額補助對象。市長侯友宜於市政會議宣布，設籍瑞芳等13個偏遠地區、出生滿6至24週的嬰幼兒，即可免費接種口服輪狀病毒疫苗。

口服輪狀病毒疫苗是最有效的預防方法，但目前中央尚未將此疫苗納入公費常規接種項目。（圖／新北市衛生局）

新北市衛生局局長陳潤秋表示，秋冬季節是輪狀病毒好發期，嬰幼兒感染後會出現嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水等症狀。口服輪狀病毒疫苗是最有效的預防方法，但目前中央尚未將此疫苗納入公費常規接種項目，完整接種費用約4,000至6,000元，對許多家庭而言是一筆不小的負擔。

新北市自108年起已逐步補助特定族群接種輪狀病毒疫苗，包括低收、中低收入戶、罕見疾病患者、重大傷病患者、原住民嬰幼兒、寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者子女、早產兒、戒斷症候嬰幼兒及特殊境遇家庭等，攜帶兒童健康手冊及健保卡至衛生所，即可免費接種口服輪狀病毒疫苗。

新北市政府擴大輪狀病毒疫苗補助範圍，即日起將13個偏遠地區的嬰幼兒納入全額補助對象。（圖／新北市衛生局）

此次擴大補助範圍，將瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里及烏來等13個偏遠地區的嬰幼兒全數納入。

衛生局也提醒民眾，輪狀病毒主要透過食物、飲水污染及體液等途徑傳染，感染嚴重者病程可長達10天，常需住院治療。除了接種疫苗外，嬰幼兒及家庭成員應勤洗手，特別是外出返家時，應先洗手再接觸嬰幼兒，家中玩具及生活用品也應定時清潔消毒，養成良好衛生習慣，幫助嬰幼兒遠離病毒感染威脅。

